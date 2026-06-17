Colombia y Uzbekistán cerrarán los partidos del Grupo K luego del empate entre Portugal y Congo por marcador de 1-1. Este encuentro entre sudamericanos y asiáticos se vivirá con intensidad, ya que es el segundo duelo que recibirá el Estadio Ciudad de México, donde incluso los colombianos se adueñarán del Ángel de Independencia en caso de ganar.

Te puede interesar: Uzbekistán vs Colombia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado en directo de HOY miércoles 17 de junio, debut de James Rodríguez en el Grupo K del Mundial 2026; marcador online por internet

Pero lo que realmente muchos se han de pensar es dónde realmente queda Uzbekistán, ya que para el medio futbolístico era una nación completamente desconocida, debido a que en este 2026 disputará su primera Copa Mundial de la FIFA™, luego de clasificar por la confederación de Asia, que en su momento fue la mejor, incluso por encima de Sudamérica y UEFA.

Dónde queda realmente Uzbekistán y qué tan lindo es el país que enfrentará a Colombia

El lugar donde queda Uzbekistán

Uzbekistán se ubica en Asia central, entre Kazajistán, Afganistán y Turkmenistán, por mencionar algunas referencias. Su capital es Taskent, una ciudad de la región que ha tenido un gran auge por ser el centro político, económico y cultural.

TE PUEDE INTERESAR:



El país perteneció a la Unión Soviética hasta que en 1991 obtuvo su independencia. En este 2026, la nación asiática cuenta con 37 millones de habitantes, los cuales han aportado a que Uzbekistán avance en infraestructura, educación y deporte.

La clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Uzbekistán se debe en gran medida al impulso que le han dado al futbol, pues se ha convertido en uno de los deportes más populares, al fortalecer las categorías juveniles.

El partido entre Colombia y Uzbekistán

Colombia será el primer rival de Uzbekistán en las Copas Mundiales de la FIFA™, duelo que se disputará este martes 17 de junio en punto de las 8 de la noche en el Estadio Ciudad de México, en lo que será el segundo de los 5 duelos que albergará este mítico inmueble.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.