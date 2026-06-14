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Ni Conmebol ni UEFA: la confederación que domina el Mundial 2026 hasta ahora

Hasta el momento, las selecciones de una confederación van invictas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la cual está rompiendo con todos los pronósticos

Ni Conmebol ni UEFA: la confederación que domina el Mundial 2026 hasta ahora
Ni Conmebol ni UEFA: la confederación que domina el Mundial 2026 hasta ahora|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivió su cuarto día de jornadas con un partidazo que dejó boquiabiertos a más de uno con el empate a 2 goles de Países Bajos y Japón, selección que pertenece a la confederación de Asia, la cual domina hasta el momento la justa veraniega, por encima de la Conmebol y la UEFA.

Hasta el momento, todas las selecciones de Asia van invictas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues 2 de ellas sacaron el triunfo en sus partidos debut, mientras que otro par sacaron el empate. Es decir, 4 de los 9 países han salido victoriosos y todavía falta que jueguen las demás naciones en los próximos días, como lo es Irak, que verá actividad hasta el martes 16 de junio ante Noruega.

Confederación UEFA Conmebol
Ni Conmebol ni UEFA: la confederación que domina el Mundial 2026 hasta ahora|Japan Football

  • Corea del Sur 2- 1 Chequia
  • Catar 1-1 Suiza
  • Australia 2-0 Turquía
  • Países Bajos 2-2 Japón.

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Las selecciones de Asia en el Mundial 2026

La confederación de Asia tiene 9 representantes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de ellos colado por medio del repechaje intercontinental. Hasta el momento, solo 4 países han jugado, los cuales van invictos al sumar 2 ganados y 2 empatados. Estos son los próximos partidos:

  • Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio
  • Irán vs Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio
  • Irak vs. Noruega - Martes 16 de junio
  • Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio
  • Uzbekistán vs Colombia – Miércoles 17 de junio.

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