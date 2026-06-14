La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivió su cuarto día de jornadas con un partidazo que dejó boquiabiertos a más de uno con el empate a 2 goles de Países Bajos y Japón, selección que pertenece a la confederación de Asia, la cual domina hasta el momento la justa veraniega, por encima de la Conmebol y la UEFA.

Hasta el momento, todas las selecciones de Asia van invictas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues 2 de ellas sacaron el triunfo en sus partidos debut, mientras que otro par sacaron el empate. Es decir, 4 de los 9 países han salido victoriosos y todavía falta que jueguen las demás naciones en los próximos días, como lo es Irak, que verá actividad hasta el martes 16 de junio ante Noruega.

Ni Conmebol ni UEFA: la confederación que domina el Mundial 2026 hasta ahora|Japan Football

Corea del Sur 2- 1 Chequia

Catar 1-1 Suiza

Australia 2-0 Turquía

Países Bajos 2-2 Japón.

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Las selecciones de Asia en el Mundial 2026

La confederación de Asia tiene 9 representantes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de ellos colado por medio del repechaje intercontinental. Hasta el momento, solo 4 países han jugado, los cuales van invictos al sumar 2 ganados y 2 empatados. Estos son los próximos partidos:



Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio

Irán vs Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio

Irak vs. Noruega - Martes 16 de junio

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio

Uzbekistán vs Colombia – Miércoles 17 de junio.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.