Dónde y en qué estadio se juega el partido Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026

Túnez y Países Bajos cierran su participación en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un partido clave para la definición del Grupo F. El encuentro se disputa este jueves 25 de junio en Estados Unidos, una de las tres sedes anfitrionas de la justa veraniega de esta edición junto a México y Canadá.

El partido entre Túnez y Países Bajos se juega en Kansas City, ciudad que forma parte del calendario mundialista y que recibe uno de los duelos de la tercera jornada de la Fase de Grupos. El escenario designado por FIFA es el Estadio Kansas City, nombre utilizado oficialmente por la organización durante el torneo.

En qué estadio se juega Túnez vs Países Bajos

El Túnez vs Países Bajos se juega en el Estadio Kansas City, ubicado en Kansas City, Estados Unidos. Aunque FIFA utiliza esa denominación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el inmueble cuenta con otro nombre comercial y es casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Túnez vs Países Bajos se juega en el Estadio Kansas City|Crédito: @GEHAField / X

Este estadio es uno de los recintos elegidos para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para el torneo, la sede aparece bajo el nombre de Kansas City Stadium, como ocurre con otros inmuebles que adoptan denominaciones oficiales específicas durante competencias FIFA.

Dónde se juega Túnez vs Países Bajos

El partido se disputa en la ciudad de Kansas City, en el estado de Misuri, Estados Unidos. La sede forma parte del grupo de ciudades estadounidenses elegidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que tiene partidos repartidos entre Norteamérica. Cabe destacar que este inmueble es uno de los estadios más reconocidos del futbol americano en Estados Unidos.

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Kansas City recibe este encuentro correspondiente al Grupo F, donde Países Bajos llega con la obligación de cerrar fuerte la Fase de Grupos. Túnez, por su parte, afronta el compromiso como su último partido de la primera ronda, luego de una competencia complicada en resultados.

El duelo entre Túnez y Países Bajos se llevará a cabo en Kansas City

A qué hora juega Túnez vs Países Bajos

El partido Túnez vs Países Bajos está programado para este jueves 25 de junio. El horario oficial del encuentro es a las 18:00 horas locales de Kansas City. Para México, el duelo se juega a las 17:00 horas, tiempo del centro del país.

Qué se juega Países Bajos ante Túnez

Países Bajos llega al partido con la posibilidad de definir su posición final dentro del Grupo F. Cuentan con cuatro puntos tras haber empatado con Japón y haber goleado a Suecia, por lo que sumar ante los africanos los clasificará de forma automática. El seleccionado neerlandés compite en una zona que también integran Japón, Suecia y Túnez, por lo que la última fecha puede modificar el orden de clasificación rumbo a los Dieciseisavos de Final.

Túnez, en cambio, busca cerrar su participación mundialista con una mejor imagen. Cayó goleado ante Suecia y Japón, por lo que ya no tiene muchas posibilidades de avanzar. El conjunto africano no logró sostenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo y llega a este partido con la necesidad de competir ante una selección europea que todavía tiene objetivos deportivos dentro del torneo.