Dónde y en qué estadio se juega el partido Japón vs Suecia en el Mundial 2026

Japón y Suecia se enfrentan en uno de los partidos más importantes del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se juega este jueves 25 de junio en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas, una de las sedes designadas para la Copa Mundial de la FIFA™.

El partido está programado para las 17:00 horas del centro de México y 18:00 hora local. Será uno de los duelos que puede definir posiciones clave rumbo a la siguiente ronda, ya que ambos equipos llegan con opciones de avanzar en el torneo. Japón tiene un mejor margen al tener cuatro puntos, mientras que Suecia deberá sumar para asegurar su participación en la ronda de 16avos.

Dónde se juega Japón vs Suecia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido entre Japón y Suecia se disputa en Estados Unidos, más precisamente en Arlington, Texas. La sede oficial para este encuentro es el Estadio de Dallas, nombre utilizado por FIFA durante la justa mundialista de esta edición.

Japón vs Suecia se juega en Dallas, Estados Unidos

Este escenario forma parte del calendario mundialista en territorio estadounidense y aparece como una de las sedes con mayor protagonismo en la Fase de Grupos. Para el duelo entre japoneses y suecos, el estadio recibirá un partido directo por el Grupo F, en una jornada que también tendrá actividad entre Túnez y Países Bajos.

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Japón llega a este compromiso con buenos resultados en la zona. Primero igualó ante Países Bajos y luego goleó a Túnez, resultado que lo dejó bien perfilado para buscar su lugar en la siguiente instancia. Suecia, por su parte, tuvo un arranque irregular: goleó a Túnez, pero después cayó con claridad ante Países Bajos.

En qué estadio juegan Japón vs Suecia

Japón vs Suecia se juega en el Estadio de Dallas. El partido corresponde a la tercera fecha del Grupo F y está programado para este jueves 25 de junio.

Japón y Suecia jugarán en el Estadio de Dallas|Crédito: @ATTStadium / X

La elección de esta sede no es menor. Dicho inmueble tendrá varios encuentros durante el la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y será uno de los puntos fuertes del calendario en Estados Unidos. Para Japón y Suecia, además, el partido representa mucho más que una simple presentación de Fase de Grupos, ya que el resultado puede marcar el camino de ambos hacia los 16avos de final.

En el caso de Japón, el equipo dirigido por Hajime Moriyasu ha mostrado solidez colectiva y variantes ofensivas. Su triunfo ante Túnez reforzó sus posibilidades de clasificación y le permitió llegar a la última jornada con margen competitivo.

Suecia, en cambio, necesita recuperar equilibrio tras la derrota ante Países Bajos. El equipo europeo cuenta con delanteros de peso, pero también mostró problemas defensivos que deberá corregir ante una selección japonesa dinámica y con buen manejo de pelota.

A qué hora juegan Japón vs Suecia

El partido Japón vs Suecia se juega este jueves 25 de junio a las 17:00 horas del centro de México. En la hora local de Arlington, Texas, el encuentro comenzará a las 18:00.

Al tratarse de la última fecha del Grupo F, se jugará en simultáneo con el otro partido de la zona (Países Bajos vs Túnez) para evitar ventajas deportivas entre las selecciones involucradas.