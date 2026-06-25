Holanda vs Túnez y Japón vs Suecia: HORA EXACTA para ver la definición del F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su y este jueves 25 de junio, el Grupo F entra en una etapa de definición absoluta con dos enfrentamientos simultáneos que prometen dramatismo puro de principio a fin: Países Bajos (Holanda) frente a Túnez y Japón contra Suecia.

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Aquí te presentamos el horario exacto y los detalles para seguir las acciones desde México.

¿A qué hora se juegan los partidos del Grupo F?

Para asegurar el juego limpio y evitar ventajas antideportivas, la FIFA ha estipulado que ambos encuentros se disputen de forma simultánea. El silbatazo inicial para los dos frentes está programado de la siguiente manera:

17:00 horas (5:00 PM) - Tiempo del Centro de México (CDMX, Guadalajara, Monterrey).

- Tiempo del Centro de México (CDMX, Guadalajara, Monterrey). 16:00 horas (4:00 PM) - Tiempo del Pacífico (Sonora, Chihuahua).

- Tiempo del Pacífico (Sonora, Chihuahua). 15:00 horas (3:00 PM) - Tiempo del Noroeste (Baja California).

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Los escenarios en el Grupo F

Por un lado, los Países Bajos comandada por Ronald Koeman se mide ante el conjunto de Túnez en Kansas City, sabiendo que una victoria los consolida en la cima. Al mismo tiempo, en Arlington, Texas, el Estadio de Dallas vibrará con una batalla de pronóstico reservado entre Japón y Suecia, un duelo que históricamente saca chispas por la disciplina táctica de ambos cuadros.

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