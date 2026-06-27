Dónde y en qué estadio se juega Uzbekistán vs RD Congo por el Mundial 2026

La definición de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa de máxima resolución con partidos disputados en simultáneo. Las selecciones de Uzbekistán y la República Democrática del Congo se enfrentan este sábado 27 de junio en el Estadio de Atlanta por el cierre definitivo del Grupo K.

Cédric Bakambu representará a República Democrática del Congo|Instagram:bakambu17

El escenario elegido por la FIFA para este compromiso es el Estadio Atlanta, ubicado en el centro del estado de Georgia, Estados Unidos. Este moderno complejo multiusos destaca a nivel global por su techo retráctil con un diseño de ocho pétalos que pueden abrirse o cerrarse de manera automatizada.

Para el desarrollo del certamen norteamericano, los administradores del recinto reemplazaron la superficie sintética habitual por un sistema avanzado de césped natural y cuenta con un aforo que supera los setenta y un mil espectadores sentados y sirve como hogar del Atlanta United de la MLS.

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El choque posee una relevancia matemática absoluta para determinar los cupos disponibles hacia la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final. El conjunto asiático busca recuperarse de la caída previa ante Portugal para aspirar a un boleto como uno de los mejores terceros del torneo y dar la sorpresa del Grupo K.

Por su parte, el seleccionado africano llega con el impulso de haber sumado una unidad clave frente a la escuadra lusitana en las jornadas anteriores y ser de las sorpresas más grandes de la justa mundialista, luego de empatar frente a Portugal y perder por la mínima ante el conjunto colombiano.

De esta manera, el duelo entre Uzbekistán y la República Democrática del Congo también se llevará los reflectores ya que una derrota de Portugal y una victoria de ellos, los pondría automáticamente en 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Todo por definirse en el Grupo K.