Ni te imaginas quién ha sido el mejor jugador de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026

La Selección de México cerró una fase de grupos impecable dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer con autoridad a la República Checa en el Estadio Ciudad de México. El conjunto conducido tácticamente por Javier Aguirre avanzó a la ronda de dieciseisavos de final como el líder absoluto e invicto del Grupo A.

Julián Quiñones aumenta su precio en pleno Mundial 2026: este es su nuevo valor de mercado|Selección Nacional de México

El equipo dirigido por Javier Aguirre avanzó de ronda con firmeza tras cosechar victorias claves ante Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa. Las miradas del público general y de los reflectores habituales solieron posarse sobre nombres consolidados en la estructura del combinado nacional, como el capitán Edson Álvarez o la experiencia ofensiva de Raúl Jiménez. Sin embargo, la plataforma de estadísticas deportivas Sofascore revela un panorama muy distinto cuando se revisan las calificaciones objetivas de cada partido.

El futbolista con el rendimiento más alto y regular dentro de la plantilla no es ninguno de los referentes tradicionales ni los hombres que militan en las ligas europeas más mediáticas del planeta, es el colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones.

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Julián Quiñones se consolidó de manera silenciosa como el verdadero motor ofensivo del combinado nacional a lo largo de estos primeros tres compromisos disputados en territorio local. El actual delantero del Al-Qadsiah completó una fase de grupos sobresaliente al registrar una nota promedio de 7.5 en la plataforma, la cifra más elevada de todo el plantel mexicano, su debut contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México funcionó como un aviso serio de su nivel actual tras firmar una calificación individual de 8.4 y abrir el marcador del encuentro.

Los datos duros derriban cualquier tipo de narrativa instalada por la inercia de los nombres propios en las convocatorias, el futbolista sumó dos goles cruciales en 253 minutos de juego totales en la cancha, convirtiendo las ocasiones creadas en ventaja real para su delegación.