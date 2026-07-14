¿Dónde ver el Francia vs España, partido de semifinales del Mundial 2026?

Uno de los boletos a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará entre Francia y España este 14 de julio en el Estadio Dallas. El duelo de semifinales está programado para comenzar a la 1:00 p.m. y lo mejor es que se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca.

Los franceses llegaron a esta instancia luego de ganar el Grupo I, en el que enfrentaron a Noruega, Senegal e Irak, durante la primera fase del torneo. Después, el cuadro dirigido por Didier Deschamps se impuso a Suecia en 16vos, a Paraguay en octavos y a Marruecos en los cuartos de final. Por su parte, los pupilos de Luis de la Fuente lograron colocarse como uno de los mejores cuatro equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras liderar el sector H, donde coincidieron con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, y vencer a Austria, Portugal y Bélgica en las rondas de eliminación directa.

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Solamente cuatro selecciones sobreviven en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️⚽🏆



¡No te pierdas las dos series de semifinales con la mejor transmisión!



👇 Francia vs España / Inglaterra vs Argentina

📅 ⁣⁣⁣Martes 14 de julio / Miércoles 15 de julio

🕠 12:40 PM / 12:40 PM

📺… pic.twitter.com/WYhKZrx4yA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 13, 2026

Francia vs España EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca

La mejor opción para disfrutar el juego entre Francia y España, correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es a través de TV Azteca. El partido entre franceses y españoles será transmitido EN VIVO y GRATIS mediante la señal de Azteca 7, así como por la app y el sitio web de Azteca Deportes.

La transmisión del juego entre “Les Blues” y “La Furia Roja” comenzará 20 minutos antes del silbatazo inicial del salvadoreño Iván Barton por lo que podrás sintonizar la señal de Azteca Deportes desde las 12:40 p.m. El equipo encargado de la narración estará comandado por Christian Martinoli y será acompañado por Jorge Campos y Luis García como analistas del encuentro entre las potencias europeas.

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