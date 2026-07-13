Los jugadores no pueden hacer esto al celebrar un gol en el Mundial 2026 (es tarjeta amarilla)

El desarrollo de las instancias definitivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene a los jugadores atentos a todos los detalles extra futbolisticos para no caer en amonestaciones y perderse duelos trascedentales. La justa mundialista entra en su última semana y tendrá grandes duelos de semifinales como lo son Francia y España este martes, y luego el día miércoles Inglaterra vs Argentina.

Los pronósticos de la inteligencia artificial sobre las semifinales

Los jugadores de las selecciones que aún quedan en competencia tendrán que estar atentos a todos los detalles si quieren continuar su camino en la justa mundialista, ya que hay ciertas pautas que buscan preservar el orden deportivo y la fluidez del espectáculo en cada jornada. Una de ellas se enfoca en las celebraciones de los goles. Según la International Football Association Board (IFAB) que es la entidad encargada de reglamentar el fútbol, un futbolista será amonestado si se quita la camiseta o se cubre la cabeza con ella durante la celebración. La normativa prohíbe de igual forma trepar a las vallas perimetrales de seguridad que separan el césped de las ubicaciones ocupadas por los espectadores de las tribunas. Además, los jugadores tampoco pueden realizar gestos coreográficos que resulten provocadores, burlones o despectivos hacia los integrantes del equipo adversario o sus parcialidades.

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Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedarán en la historia

Las posiciones ocupadas por Argentina, España, Inglaterra y Francia en el ranking FIFA de selecciones configura un escenario sin precedentes en la era moderna de los campeonatos del mundo. Puntualmente, el dato histórico radica en que las semifinales de la competencia actual enfrentarán a los cuatro mejores equipos del planeta según el ranking actual que tiene a Francia en primer lugar, a la Argentina en segundo lugar, España en tercer lugar y por último Inglaterra en cuarto lugar.

De esta manera, las semifinales de la actual justa mundialista toman aún más valor ya que no hubo sorpresas y las mejores del ranking se disputarán el tan anhelado trofeo.