Cruz Azul vs Tigres: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de SEMIFINALES de la Liguilla del Apertura 2025?

Este miércoles 3 de diciemrbe del 2025, arranca la actividad de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse es el Cruz Azul vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Juego que podras ver totalmemte EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

Su FACTORIDAD 🤩 ¿Diego Lainez será FACTOR en la semifinal: Tigres vs Cruz Azul? 🐯🆚🚂 #LiguillaBotanera TODA la semifinal, IDA y VUELTA, de Tigres vs Cruz Azul por @AztecaSiete

📅 Miércoles 3 de diciembre / Sábado 6 de diciembre

🕘 6:50 PM / 9:00 PM⁣ ⁣

📺 Azteca 7 pic.twitter.com/DWbXI6zNlR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 3, 2025

El partido tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García y Omar Villarreal, por lo que viviras el partido con las mejores emociones y con el mejor equipo de la televisión deportiva.

Así llegan Cruz Azul y Tigres

Cruz Azul llega con el objetivo de poder tomar ventaja de local. La Máquina clasificó a las Semifinales al vencer a Chivas 3-2 en el marcador global en los Cuartos de Final.

El equipo de Larcamón se enfrenta a Tigres y necesitan poder tomar ventaja en el primer juego para en el cierre competir con pasar a la gran final ante unos felinos que llegan de remontar en los Cuartos de Final un marcador de 3-0 en el juego de ida.

Los dirigidos por Pizarro, lograron hacer pesar el Volcán y ganar 5-0 en la vuelta para concretar su pase a la siguiente fase por lo que para muchos son el equipo favortio en esta llave de semifinales.

Un juego que promete muchas emociones, bastante cerrado pues se enfrentan el segundo lugar contra el tercer lugar de la tabla de posiciones buscando avanzar a la gran final y pelear por un nuevo titulo de la Liga BBVA MX.