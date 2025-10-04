Atlas vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Apertura 2025, Hoy viernes 3 de octubre del 2025; marcador online

Este viernes 3 de octubre del 2025, se enfrentan Atlas vs FC Juárez en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Jalisco, Guadalajara.

El encuentro corresponde a la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los Zorros buscarán salir de los últimos lugares de la tabla pues se encuentra en el lugar 14 con 10 puntos conseguidos tras dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Llegan al encuentro contra los bravos luego de vencer 2-0 a León.

Por otra parte, Juárez llega en el octavo lugar con 18 puntos luego de cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Registra dos victorias de forma consecutiva ante Pumas y León.

