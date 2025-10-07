Rayadas de Monterrey 1-0 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY lunes 6 de octubre, partido de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX Femenil: marcador online y por internet

El Estadio BBVA será testigo de un partidazo este 6 de octubre a las 20:00 horas tiempo del centro de México, del enfrentamiento entre Rayadas vs América Femenil de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Rayadas, llega con 23 puntos en el séptimo lugar de la tabla, motivadas tras golear 5-0 a Necaxa y 4-0 a Vancouver en Concacaf W Champions Cup.

Por su parte, América, se ubica en el tercer lugar con 29 puntos, viene en racha: 4-0 a Juárez en liga y 2-0 a Orlando Pride en Concacaf, clasificando a semis.