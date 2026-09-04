Dónde ver EN VIVO la Jornada 3 de la Premier League; horarios y canales de transmisión

La Jornada 3 de la English Premier League, finalmente, ha llegado. Será este fin de semana cuando la mejor liga del mundo vuelva a hacer acto de presencia con 10 interesantes y atractivos duelos, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto de estos compromisos.

Manchester City y Liverpool pelean la premier League

Las acciones comenzarán este viernes 4 de septiembre para finalizar el domingo 6 con intensos duelos que definirán al mejor de la Premier League en este inicio de temporada. Ante tal situación, es preciso que conozcas los horarios de cada uno de los juegos, así como sus respectivos canales de transmisión.

¿Quiénes son los líderes y coleros de la Premier League 2026 - 2027?

Después de dos duelos disputados hasta ahora, son cuatro las instituciones que se han hecho presentes con dos victorias y que, por lo tanto, están en los primeros lugares de la tabla general, siendo estos el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea y un sorprendente Hull City que ha iniciado con el pie derecho su participación.

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En contraparte, existen equipos que han decepcionado en este inicio de temporada y que, de inmediato, están ubicados en la zona baja de la tabla general en la Premier League. Entre estos destacan escuadras como Fulham, Coventry City, Crystal Palace, Tottenham y Aston Villa, los cuales registran dos derrotas hasta ahora.

Horarios, canales de transmisión y DÓNDE VER la Jornada 3 de la Premier League