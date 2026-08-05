 Dónde y en qué estadio se juega el LAFC vs Chivas de Guadalajara de la Leagues Cup 2026

Este miércoles se enfrentarán Chivas ante LAFC, en lo que será el segundo día de la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en Los Ángeles, por lo que ambos equipos serán locales, ya que el Rebaño Sagrado tiene mucha afición en la ciudad de California, la misma que estalló contra Gabriel Milito tras el empate a contra Puebla en la jornada 3 del Apertura 2026.

El partido se jugará este miércoles a las 8:30 de la noche (hora centro de México) en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El juego será en la casa del LAFC, equipo en el que fue un ídolo Carlos Vela, de quien quiere seguir los pasos Hugo Camberos, quien es seguido por el Arsenal.

El partido se jugará este miércoles a las 8:30 de la noche (hora centro de México) en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.|Chivas y Los Angeles Football Club ﻿

¿Cómo marcha LAFC previo a la Leagues Cup?

Hace casi un mes que se reanudó la MLS tras el parón por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde entonces, el conjunto angelino marcha invicto, pues de cuatro partidos disputados, ha ganado 3 y empatado uno.



LAFC 3-0 LA Galaxy

3-0 LA Galaxy LAFC 3-1 Real Salt Lake

3-1 Real Salt Lake LAFC 4-0 Sporting FC

4-0 Sporting FC LAFC 1-1 Whitecaps.

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¿Cómo marcha Chivas previo a la Leagues Cup?

El Rebaño Sagrado ha disputado 3 jornadas en lo que va del Apertura 2026, luego de la eliminación en semifinales en el torneo pasado. Con plantilla completa, no ha podido levantar el cuadro de Gabriel Milito, al solo registrar una victoria agónica contra Juárez.



Chivas 0-2 Toluca

0-2 Toluca Chivas 1-0 Juárez FC

1-0 Juárez FC Chivas 1-1 Puebla.

La importancia de sumar puntos de LAFC y Chivas

Tanto Chivas como LAFC deberán sumar puntos si es que quieren avanzar a la ronda de eliminación, ya que solo 4 equipos de cada una de las ligas obtendrán su boleto a los cuartos de final. Es decir, los clubes que hagan más puntos son los que podrán pelear por el título de la Leagues Cup 2026.