Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs Jordania por el Mundial 2026

Este sábado 27 de junio, la Selección Argentina se enfrenta a Jordania en la tercera y última jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro con la clasificación a los 16avos de final asegurada como líder de su zona, donde ya tiene rival confirmado: Cabo Verde. El partido se disputará en suelo estadounidense, en un recinto de nivel mundial.

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Dallas Stadium, sede del Argentina vs. Jordania

El escenario elegido por la FIFA para este crucial compromiso es el imponente Estadio Dallas. Este recinto, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, es uno de los estadios más emblemáticos del centro-sur de Estados Unidos.



Arquitectura y tecnología: Inaugurado en 2009, es una joya tecnológica con capacidad para más de 80.000 espectadores, expandible hasta los 100.000 para eventos masivos.

Inaugurado en 2009, es una joya tecnológica con capacidad para más de 80.000 espectadores, expandible hasta los 100.000 para eventos masivos. Casa de los Dallas Cowboys: El coliseo funciona habitualmente como el hogar de los Dallas Cowboys en la NFL .

El coliseo funciona habitualmente como el hogar de los . Innovación visual: El estadio destaca a nivel mundial por su gigantesca pantalla de video de alta definición, suspendida sobre el centro del campo, garantizando una experiencia visual inigualable para los fanáticos del futbol.

Un importante jugador de la Selección Argentina se iría para el Real Madrid |X: COnmebol

Horario del partido: Argentina vs. Jordania

La cita entre el seleccionado de Jordania y la Argentina está programada para este sábado 27 de junio. El encuentro comenzará a las 2o:00 horas (centro de México) en el Dallas Stadium.

¿Cuándo juega Argentina los 16avos de final?

Tras finalizar la fase de grupos, el camino de Argentina continúa en la etapa de eliminación directa. Su rival en los 16avos de final será Cabo Verde. El partido está agendado para el viernes 3 de julio a las 13:00 horas. En caso de obtener la victoria, el equipo de Scaloni se enfrentará en la siguiente instancia al ganador de la llave entre Australia e Irán.

