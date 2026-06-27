Ventaja para Messi: la ayuda que Jordania podría darle a Argentina en su partido del Mundial 2026

La Selección Argentina se prepara para cerrar la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este sábado a las 20:00 (hora del centro de México) ante Jordania, en Dallas. Con la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurada, el conjunto de Lionel Scaloni planea dar rodaje a futbolistas que han tenido pocos minutos, una estrategia que curiosamente se verá facilitada por la postura del rival. ¿El motivo? Los asiáticos presentarán un equipo alternativo.

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El entrenador de Jordania, el marroquí Jamal Sellami, ha tomado la decisión de presentar un equipo con múltiples modificaciones, dejando fuera a los titulares que disputaron los encuentros previos ante Austria y Argelia. Lejos de ser una señal de rendición, esta medida responde a una planificación estratégica:



Preparación a largo plazo: El objetivo principal es preparar una base más amplia de jugadores de cara a la Copa Asiática 2027 , permitiendo que más integrantes del plantel sumen la valiosa experiencia de enfrentarse a una potencia mundialista.

El objetivo principal es preparar una base más amplia de jugadores de cara a la , permitiendo que más integrantes del plantel sumen la valiosa experiencia de enfrentarse a una potencia mundialista. Gestión del impacto anímico: El técnico busca evitar que el grupo sufra una posible derrota dura con la alineación principal, prefiriendo que la mejora técnica y la experiencia de los nuevos jugadores sea el legado del encuentro, minimizando así las posibles repercusiones negativas para el equipo.

A pesar de que el partido se jugará en la madrugada jordana, el país vive una auténtica revolución por la posibilidad de ver a Lionel Messi en cancha. El Gobierno de Jordania ha organizado eventos de retransmisión masiva en puntos icónicos de su capital, Amán:

El anfiteatro Romano (con casi 2.000 años de antigüedad).

(con casi 2.000 años de antigüedad). La Plaza Hachemita .

. El anfiteatro Odeón.

Las puertas se abrirán a las 3:00 del domingo, dos horas antes del pitazo inicial, en una muestra del orgullo y el respaldo que el pueblo jordano siente por sus "valientes" —apodados Al Nashama—, quienes a pesar de estar eliminados, cuentan incluso con el apoyo público del príncipe heredero tras sus esfuerzos en esta primera e histórica participación mundialista.

¿Juega Messi ante Jordania?

Lionel Scaloni confirmó que el capitán iniciará el encuentro en el banco de suplentes, pero acumulará minutos. De hecho, la intención del cuerpo técnico sería incluirlo en el complemento paa que pueda seguir logrando objetivos individuales.