La jornada del sábado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con un duelo que es de suma importancia para ambas selecciones, ya que se ubican en el fondo de la tabla del Grupo E con 0 puntos. Ecuador y Curazao se enfrentarán en un partido que es “matar o morir”, luego de que las escuadras cayeran, sobre todo el país de la Concacaf que fue goleado por Alemania con marcador de 7-1.

El partido entre el 3 y 4 del Grupo E está pactado a iniciar en punto de las 6 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Kansas City, nombre que lleva por la ciudad de Estados Unidos, país que albergará la mayoría de encuentros de la justa veraniega, en la que México se convirtió en el primer clasificado a la ronda final tras vencer 1-0 a Corea del Sur.

Dónde y en qué estadio juegan Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026|IA

Así fue el camino de Ecuador y Curazao para llegar al Mundial 2026

Ecuador tuvo una eliminatoria de ensueño al terminar en segundo lugar tras vencer en la última jornada a Argentina, la cual lideró el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Tri obtuvo 29 puntos, producto de 8 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas ante la Albiceleste y Brasil.

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Sin embargo, la selección ecuatoriana inició el torneo con el pie izquierdo al perder por la mínima ante Costa de Marfil. Por lo que deberá ganarle a Curazao para seguir con aspiraciones de avanzar a la ronda final.

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Mientras que el caso de Curazao es de admirarse, ya que es su primera Copa Mundial de la FIFA™ en esta edición 2026 y lo hizo ante una gran potencia como lo es Alemania. Sin embargo, cayó en la jornada inaugural por goleada, aunque no se fue en ceros, pues marcó su primer gol en una justa internacional.

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