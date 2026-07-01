Prensa internacional destaca el triunfo ante Ecuador y se deshace en elogios con Gilberto Mora: “México es una tormenta”

La victoria de México sobre Ecuador no sólo tuvo repercusión en el ambiente local, sino que trascendió fronteras y resonó en otras latitudes. La prensa internacional ha reaccionado con gran entusiasmo en el juego correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, destacando la sólida actuación del combinado dirigido por Javier Aguirre. Los medios han coincidido en la relevancia del resultado y el despliegue ofensivo del dueño de casa, aunque también le dedicaron un espacio importante al juvenil Gilberto Mora.

En Sudamérica, hubo espacio para diferentes lenguas. Lance de Brasil fue contundente al titular "México domina Ecuador no Azteca e avança na Copa do Mundo", resaltando el control que ejerció el local durante el encuentro.

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Dejando de lado el portugués y metiéndose de lleno en el español, hubo elogios para todos lados. El Universo de Ecuador fue claro al escribir "¡No hubo Aztecazo!", confirmando la eliminación de su selección tras caer 0-2, reconociendo el dominio mexicano.

En Argentina también hubo espacio para dedicarle a uno de los anfitriones. "Cielito Lindo: un muy buen México se sacó de encima a Ecuador", sentenció el diario deportivo que destacó la calidad de los goles convertidos por Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Los halagos no solo llegaron de nuestro continente, sino que también cruzaron el Océano Atlántico. En Europa, más precisamente en España, México causó una buena sensación. "México es una tormenta", enfatizó el Diario As.

A su vez, Mundo Deportivo -del mismo país- fue más informativo: "México sigue soñando y ya está en octavos", se subrayó la ilusión que mantiene la afición tras asegurar su lugar en la siguiente ronda.

17 años tiene este chico.



Gilberto Mora es bueno de verdad. pic.twitter.com/D6oJlMUhIi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

Respecto a Gilberto Mora, el joven centrocampista de los Xolos de Tijuana, su actuación fue uno de los focos principales de la prensa, no solo por su titularidad en un partido de eliminación directa a los 17 años, sino por colocarse en la historia grande del futbol al posicionarse como el segundo jugador más joven en lograr esta hazaña, solo detrás de Pelé.