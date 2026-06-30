Dónde y en qué estadio se juega el partido Francia vs. Suecia del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ definirá una nueva plaza para la ronda de los octavos de final ya que las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan hoy martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del certamen en el Estadio New York New Yersey. Se trata de un duelo de europeos que en la previa promete.

Kylian Mbappé |Mexport

El partido entre Francia y Suecia se disputará en las instalaciones del New York New Jersey Stadium, ubicado en la localidad de East Rutherford. Este recinto funciona de forma regular como el hogar de los equipos New York Giants y New York Jets en la liga de fútbol americano y cuenta con un aforo oficial que supera los 82.500 espectadores. Cabe mencionar que una de las características centrales de la sede ubicada en East Rutherford, radica en su diseño abierto que expone el desarrollo del juego a las condiciones climáticas de la costa este un aspecto a tener en cuenta ante eventuales lluvias que puedan demorar el duelo por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El conjunto dirigido tácticamente por Didier Deschamps llega a este cruce eliminatorio con un registro perfecto de nueve puntos en la fase previa, tras ganar sus tres compromisos en el Grupo I, ante Senegal, Irak y Noruega. Con su buen andar en fase de grupos, Francia entró en el pequeño grupo de seleccionados que lograron puntaje perfecto en la primera fase junto con México y Argentina.

Por su parte, Suecia aseguró su presencia en esta instancia al clasificar como uno de los mejores terceros de la competencia, tras una compleja fase de grupos. El combinado sueco compartió el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez y logró conseguir tan solo una victoria, ante el conjunto africano. Luego cosechó un empate ante Japón y una dura derrota por 5 a 1 frente a Países Bajos.