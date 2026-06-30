Dónde y en qué estadio se juega el partido Costa de Marfil vs. Noruega del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta tarde una nueva plaza para la ronda de los octavos de final ya que las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en el Estadio Dallas, por el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. Este trascendental duelo, abrirá la jornada de hoy y en la previa, tiene todos los condimentos para ser uno de los grandes partidos del día.

Selección de Noruega|Crédito: @nff_landslag / X

El partido se disputará formalmente en las instalaciones del Estadio Dallas, ubicado en la localidad civil de Arlington. Este recinto deportivo funciona de forma regular como el hogar de los Dallas Cowboys en la liga de fútbol americano de los Estados Unidos, dicho inmueble posee una capacidad máxima que supera los noventa mil espectadores acomodados en butacas individuales tras las reformas hechas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe mencionar que una de las características centrales de la sede de Arlington radica en su techo retráctil automatizado que cubre la totalidad de la superficie aérea y además cuenta con pantallas gigantes de alta definición que están suspendidas sobre el centro del campo y garantizan una visibilidad total para los asistentes de los sectores más altos.

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Así llegan Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto africano arribó a los 16avos de final proveniente del Grupo E, el cual compartió con Alemania, Ecuador y Curazao. En el mismo, cosechó 6pts tras sorprender en su debut superando al conjunto ecuatoriano, luego perdió contra el combinado europeo y en la última fecha aseguró su clasificación tras una victoria por 2 a 0 ante Curazao.

Por su parte, el conjunto Noruego con Erling Haaland como figura, llegó a los 16avos de la justa mundialista proveniente del Grupo I, que compartió junto a Francia, Irak y Senegal. En el mismo, culminó en segundo puesto con 6pts tras ganarle a Irak y Senegal. Sin embargo, en la última fecha el combinado francés le propinó una goleada por 4 a 1, por lo tanto deberán recuperarse ante Costa de Marfil si quieren continuar su paso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.