Costa de Marfil vs Noruega: a quién se enfrentará el ganador del partido de 16avos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ transita por sus jornadas de mayor emoción con la disputa directa de las nuevas llaves de eliminación correspondientes a los dieciseisavos de final implementadas por primera vez en toda la historia de los mundiales. Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se miden este martes 30 de junio en el de Estadio Dallas en busca de un boleto a los octavos de final de la justa mundialista.

Costa de Marfil vs Noruega se enfrentan hoy en Dallas por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El combinado africano selló su clasificación tras adjudicarse el segundo puesto del Grupo E por detrás de Alemania, tras sumar 6pts luego de ganarle a Ecuador y Curazao. Por su parte, la escuadra europea llega a este choque definitorio quedando como escolta de Francia dentro del ordenamiento del Grupo I, también sumando dos victorias ante Senegal e Irak. Con un panorama tan igualado, se espera que el duelo entre Costa de Marfil y Noruega sea de los más parejos de la jornada, además ya saben que Brasil espera en octavos de final al combinado que salga victorioso tras el partido de hoy.

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Brasil aguarda en 8avos por el ganador entre Costa de Marfil y Noruega

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti logró su boleto a octavos luego de un triunfo agónico durante la jornada de ayer frente a Japón. Tras comenzar perdiendo, la verdeamarela pudo darlo vuelta con goles de Casemiro y Martinelli en tiempo de descuento. Ahora, Brasil aguarda por el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega para disputar una nueva llave de eliminación directa, quien salga con vida clasificará a los cuartos de final.

El Scratch consolidó previamente el liderato del Grupo C y ratificó su chapa de candidato al título tras ganarle a Japón de manera agónica. Cabe destacar que el enfrentamiento ante el ganador del duelo entre el equipo africano y el combinado europeo, será el próximo domingo 5 de julio en el Estadio New Yor New Yersey.