Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY martes 30 de junio del Mundial 2026™

Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana se juega la vida en la ronda de eliminación directa, y TV Azteca Deportes lo llevará hasta tu pantalla con una transmisión de lujo, completamente EN VIVO y GRATIS.

México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

Tras una intensa fase de grupos en la que el cuadro azteca selló su clasificación, el margen de error ha desaparecido. El rival a vencer es la siempre peligrosa escuadra de Ecuador, un sinodal sudamericano de gran exigencia física que viene con la moral en alto tras dejar en el camino a potencias de la talla de Alemania.

El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México. Con el cobijo de miles de aficionados que pintarán las tribunas de verde, los pupilos de Javier Aguirre buscarán imponer condiciones desde el primer minuto para mantener vivo el sueño mundialista en casa.

Los detalles de la transmisión México vs Ecuador

Partido: México vs Ecuador (16avos de final)

México vs Ecuador (16avos de final) Horario de inicio del partido: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México) Horario de inicio de la transmisión: 18:30 horas (Tiempo del Centro de México)

18:30 horas (Tiempo del Centro de México) ¿Dónde verlo gratis?: A través de la señal de Azteca Siete en televisión abierta, además de sus plataformas digitales: la App oficial de TV Azteca Deportes y el sitio web aztecadeportes.com.

¿Quién estará en la transmisión de México vs Ecuador?

El Trabuco del Micrófono: La gran ventaja de sintonizar el encuentro por la señal de la escuadra de TV Azteca es, sin duda, el equipo de narradores. El partido contará con las voces estelares y el inigualable estilo de Christian Martinoli y Luis García, acompañados por el análisis preciso de Jorge Campos y Luis Roberto Alves "Zague". La química de este grupo garantiza una cobertura llena de polémica, dinamismo y la dosis justa de humor que los ha consolidado como los favoritos de la audiencia mexicana.

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No te pierdas ni un solo segundo de este cardiaco enfrentamiento. Prepara la botana, sintoniza Azteca 7 a partir de las 18:30 horas y apoya a la Selección Mexicana en su búsqueda por el histórico pase a la ronda de los dieciséis mejores del planeta.

