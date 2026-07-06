“Muchísimo MEJOR": argentinos quedan sorprendidos con el nivel de México ante Inglaterra

México se va al descanso por debajo en el marcador, pero ha sido el equipo más dominante dentro del Estadio CDMX ante Inglaterra. El equipo de Javier Aguirre busca su boleto para los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, proponiendo un juego de posesión absoluto. Desde Argentina, aficionados no logran creer el buen juego que tiene el equipo mexicano ante una potencia europea.

En redes sociales, miles de usuarios opinaron del juego de México tras el 1-2 parcial luego del primer tiempo. La opinión general es clara: la Selección Nacional es mucho mejor que Inglaterra pese a ir perdiendo el encuentro. Aún quedan otros 45 minutos para cambiar la historia, pero la Selección Mexicana ya sorprende al mundo con su juego, siendo el claro dominador del partido.

Aficionados argentinos elogian el juego de México

En la red social de X, diversos usuarios argentinos quedaron sorprendidos con el nivel del equipo nacional. “Inglaterra no es mejor equipo que este México”, “No puedo creer el nivel técnico, colectivo y sobre todo táctico que está manejando México”, “Muchísimo mejor México, pero muchísimo”, son algunos de los comentarios más destacados en las redes, algo pocas veces visto por la afición argentina.

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Un influencer que se sumó a la ola de elogios hacia la Selección Mexicana fue Davoo Xeneize, quien quedó encantado con el primer tiempo que brindaron México e Inglaterra. El creador de contenido argentino aseguró que “México merece el empate. Es un partidazo”. Comentarios que pocos esperaban, pero este equipo de Javier Aguirre logró cautivar al mundo y a una parte de Argentina.

Los elogios de aficionados argentinos hacia México

Grandísimo 1T entre Inglaterra y México. Después del cooling break, ambos equipos se lastimaron mucho más. México merece el empate. Es un partidazo. — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) July 6, 2026

Muchísimo mejor México, pero muchísimo. — BOCA EN LA COPA (@BocaEnLaCopa) July 6, 2026

No puedo creer el nivel técnico, colectivo y sobretodo táctico que está manejando México. Me vuelvo a sorprender gratamente con este partido. Gilberto Mora es cosa muy seria y Eric Lira está teniendo destellos de un jugador top. Inglaterra no tiene respuesta aún. — 𝐉𝐃 (@JuannDis) July 6, 2026

Inglaterra no es mejor equipo que este México. — SX (@SANGREXENEIZE) July 6, 2026

¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llevará a cabo HOY domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México.

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes.