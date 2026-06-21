Dónde y en qué estadio se juega el Túnez vs Japón, HOY sábado 20 de junio, por el Mundial 2026

Este sábado 20 de junio, el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala un enfrentamiento que trasciende lo deportivo. Túnez y Japón se verán las caras en un duelo con un peso simbólico enorme: el choque marcará el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro, vital para las aspiraciones de ambos conjuntos, se disputará a las 22:00 horas (tiempo del centro de México), poniendo en juego la continuidad de ambos en el torneo más importante del planeta.

Túnez vs Japón: en qué estadio juegan

El duelo histórico tiene como sede la ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, México, una de las tres plazas que el país azteca aporta para este Mundial organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

Conocido mundialmente como el Gigante de Acero. Inaugurado en 2015, es considerado una joya de la arquitectura deportiva moderna en el continente. Con una capacidad para más de 50 mil espectadores, su diseño no solo destaca por su tecnología, sino por su espectacular entorno visual: desde sus tribunas, los aficionados pueden disfrutar de la imponente postal del Cerro de la Silla, el ícono natural más representativo de la región.

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Túnez busca la redención bajo el mando de Hervé Renard

El presente de ambos equipos es dispar. Túnez llega al encuentro con la urgencia de reponerse tras una dolorosa caída 5-1 frente a Suecia en su debut. Ante la adversidad, la federación tunecina tomó una decisión drástica: el despido del entrenador anterior y la contratación de Hervé Renard. El experimentado técnico francés tendrá esta noche su estreno oficial al frente de las Águilas de Cartago, con la compleja misión de cambiar el chip del equipo y mantener viva la esperanza de clasificar.

Por su parte, Japón llega con una inyección de confianza tras dejar una gran impresión en la primera fecha. Tras empatar 2-2 en un vibrante encuentro frente a Países Bajos, los nipones saben que una victoria hoy en Monterrey los dejaría con un pie en los dieciseisavos de final, consolidando su candidatura como uno de los equipos revelación de esta Copa Mundial de la FIFA™.

