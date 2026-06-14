Haití y Escocia tendrán actividad este sábado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dentro del Grupo C, sector que también integran Brasil y Marruecos, que terminaron empatando a un gol en la primera jornada. Conoce por qué la verdeamarela utilizó un parche dorado.

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El partido aparece como uno de los encuentros más importantes para ambas selecciones, ya que puede definir puestos de clasificación rumbo a los octavos de final, debido a que las 2 selecciones fuertes del grupo son Brasil y Marruecos, que no se hicieron daño en la primera jornada.

Dónde y en qué estadio se juega el Haití vs Escocia por el Mundial 2026|IA

El estadio y horario donde se juega el Haití vs. Escocia

El encuentro entre Haití y Escocia se jugará en el Estadio de Boston de Massachusetts, una de las 16 sedes oficiales de la justa veraniega gracias a la infraestructura deportiva y capacidad hotelera de la zona metropolitana.

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El encuentro entre las selecciones de Concacaf y de UEFA se enfrentará este 13 de junio en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México), lo que significará el fin de actividades del Grupo C y definirá al líder.

La clasificación de Haití y Escocia

Haití regresa a una Copa Mundial de la FIFA™, luego de 52 años de ausencia, ya que la última vez que acudió fue en Alemania 1974. Los caribeños se clasificaron al torneo tras quedar en segundo lugar del Grupo C, solo por debajo de Curazao, que terminó como líder.

Lo haitianos jugaron una gran eliminatoria, a tal grado de dejar fuera a Honduras y Costa Rica, 2 grandes países de la confederación de la Concacaf. Mientras que Escocia se coló a la justa veraniega tras 28 años de ausencia con una dramática victoria de 4-2 sobre Dinamarca.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.