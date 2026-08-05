Dónde y en qué estadio se juega el Toluca vs Seattle Sounders de la Leagues Cup 2026

Toluca se enfrentará ante Seattle Sounders en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. Ambas escuadras buscarán llevarse la victoria, pues el formato del torneo así lo dicta, ya que una derrota podría significar quedar eliminado en la fase de grupos y de pelear tanto por el título y por el premio económico, que asciende a un buen monto.

El partido entre ambas escuadras se jugará este miércoles a las 8:10 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Este encuentro forma parte de una serie de juegos que se disputarán en el país. Por ello, los equipos son parte de un hecho histórico, ya que por primera vez las reglas cambiaron.

El partido entre ambas escuadras se jugará este miércoles a las 8:10 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Nemesio Diez.|Toluca FC

Así llegan Toluca y Seattle Sounders previo a la Leagues Cup

Los Diablos Rojos se ubican en la tercera posición de la tabla general del Apertura 2026 con 6 puntos, producto de 2 victorias contra Chivas y Necaxa, así como una derrota en la jornada 2 ante Pumas. Asimismo, el conjunto escarlata viene de perder el Campeón de Campeones 2026 contra Cruz Azul.

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Mientras que Seattle Sounders se ubica en la novena posición de la Conferencia Oeste. Después del parón por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el equipo de la MLS no levanta, pues suma 4 derrotas consecutivas: ante Timbers (en 2 ocasiones), Austin FC y Philadelphia.

Los partidos de la Leagues Cup 2026 que se jugarán en México

El Toluca contra Seattle Sounders es el primero de los 4 partidos que se jugarán en México y 2 de ellos serán de los Diablos Rojos.

