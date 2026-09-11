De dormir en una banca con frío a ser campeón con Cruz Azul; así inició Joel Huiqui

Aunque hoy se puede indicar que es un hombre exitoso, en algún momento de su vida tuvo que padecer frío para lograr el sueño de futbolista. Originario de Sinaloa y crecido en un hogar cercano a las actividades del campo, Joel Huiqui se forjó para lograr una carrera donde ya hizo mella en el corazón de la afición celeste. Así luce el panorama del estratega de La Máquina a 29 años de su arribo a La Noria.

Joel Huiqui revela la clave del cambio en Cruz Azul: “Acercarme a los jugadores”

¿Cómo fueron los inicios de Joel Huiqui en Cruz Azul?

A través de distintas entrevistas, se sabe que el hoy estratega de los celestes creció en una familia de campo, donde su padre se dedicaba al traslado de gente en camiones. Sin embargo, a los 14 años probó suerte en el futbol, yendo a Monterrey… donde le cerraron las puertas al no convencer a quienes lo vieron desempeñarse como medio de contención.

Fue allí donde Manuel Barrera y Gustavo Vargas lo tomaron para pulirlo en un centro de formación de futbolistas jóvenes que tenían y lo mandaron a un espacio donde le daban posada a los futbolistas que llevaban a la CDMX. Joel Huiqui indica que sus primeras semanas las pasó en el frío y en los largos trayectos donde bajaba al Estadio Azteca, tomaba el tren ligero y además ahí caminaba para llegar a entrenar a La Noria.

Lo mandaron a Cruz Azul Hidalgo, debutó y fue campeón con Pachuca, pero terminó de vuelta en la institución donde realmente hizo su historia. De 2004 a 2011 tuvo siete años de carrera donde logró ganarse el cariño de la afición, aunque sin lograr el gran objetivo en una época de maldición... en la que la institución padeció su larga sequía sin trofeos.

¿Cómo luce el presente de Joel Huiqui en Cruz Azul?

Pese a que es complicado ver que los jóvenes estrategas tengan buena fortuna en sus carreras, Joel Huiqui ha mostrado capacidad y la verdad es que ha conseguido triunfos importantes al llegar como bombero en la liguilla del Apertura 2026. Sin un torneo total como DT oficial de La Máquina, ya fue campeón de la Liga BBVA MX y obtuvo un Campeón de Campeones en México. Ahora, en unos días peleará por el Campeones Cup, donde se busca vencer al Inter Miami de Lionel Messi.