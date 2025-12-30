Dos cracks de Argentina llegan a la Liga BBVA MX y revolucionarán el Clausura 2026

Mientras se resuelve el futuro de Agustín Palavecino , Necaxa volvió a centrarse en el futbol argentina de cara al Clausura 2026 y ya habría cerrado la llegada de dos mediocampistas jóvenes: Agustín Almendra (Racing) y Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia). El club apuesta por jerarquía, manejo del balón y un salto de calidad que le permita ser protagonista.

Ambos arribos responden a una estrategia que el club de Aguascalientes consolidó en los últimos mercados . Se trata de invertir en talento probado, con buen presente y margen de crecimiento. Según trascendió, en conjunto las operaciones rondarían los 4 millones de dólares (más de 718 millones de pesos).

El futuro mediocampo de Necaxa que ilusiona a los aficionados

Agustín Almendra llegaría tras su paso por Racing, donde fue parte de un ciclo exitoso en el que cosechó la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y alcanzó la final del Clausura 2025. Según Transfermarkt, disputó 43 partidos entre todas las competiciones este año, motivo por el que Necaxa adquirió el 100% de su ficha y le ofrecerá un rol clave.

A su lado estará Kevin Gutiérrez, uno de los grandes referente de Defensa y Justicia en los últimos años. Capitán, titular indiscutido y con más de 170 partidos en el club, el mediocampista aportará orden y liderazgo a los Rayos. En este 2025 jugó un total de 38 partidos.

Por si fuera poco, el club ya trabaja en reforzar otras líneas del campo y en sostener una base competitiva. La llegada de Almendra y Gutiérrez no solo eleva el nivel individual, sino que potencia al colectivo y coloca a los Rayos en el radar de posibles candidatos a sorprender en el próximo Clausura 2026. ¿Cumplirán con las expectativas?