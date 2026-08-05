Los dos jugadores de LAFC que jugaron el Mundial y pueden complicar a Chivas en la Leagues Cup

Chivas comenzará su calendario en la Leagues Cup 2026 con una de las pruebas más exigentes de la primera fase. El Guadalajara visitará a Los Angeles FC este miércoles 5 de agosto en el BMO Stadium, donde enfrentará a un plantel con experiencia internacional y dos jugadores que han brillado en distintas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™.

Resulta que el equipo de Gabriel Milito —que seguirá en Chivas— tendrá enfrente a figuras como Heung-min Son y Hugo Lloris. El caso de Son sobresale especialmente por su vigencia con la Selección de Corea del Sur. El delantero disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Heung-min Son y sus estadísticas en la Copa Mundial de la FIFA

Son estuvo en Norteamérica 2026 además de haber participado anteriormente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En total acumula cuatro participaciones en Copas del Mundo, 13 partidos mundialistas (7 como capitán) y 3 goles, consolidándose como uno de los futbolistas asiáticos más importantes de la historia.

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Hugo Lloris aporta experiencia de cuatro Copas del Mundo

Aunque Hugo Lloris ya no fue convocado por Francia para el Mundial de 2026, su trayectoria internacional habla por sí sola. El portero disputó Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fue capitán de Francia en Rusia 2018, donde levantó el título mundial, y también condujo al equipo francés hasta el subcampeonato en Catar 2022.

Chivas se enfrenta a jugadores muy buenos de LAFC

La experiencia del guardameta francés será un factor importante para LAFC. A ello se suma el talento ofensivo de Son, quien mantiene la capacidad para desequilibrar por velocidad, movilidad y definición, cualidades que lo convirtieron durante años en una figura de la Premier League.

Además de estas dos figuras, el conjunto angelino cuenta con Denis Bouanga como otra de sus principales armas ofensivas. El atacante atraviesa un buen momento y llega como uno de los referentes del club estadounidense.

Son vale 6 millones de euros más que José Paradela en el mercado.|Los Angeles Football Club

Calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026