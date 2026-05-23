Dos jugadores que FRACASARON en la Liga BBVA MX hoy son CAMPEONES en Europa y jugarán Champions League

Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin no pudieron brillar en la Liga BBVA MX con los Tigres y el América, respectivamente, por lo que tuvieron que volver al futbol de Europa prematuramente en donde reescribieron su historia y ahora juntos han levantado el título de la Copa de Francia.

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Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin, de fracasar en la Liga MX a conquistar la Copa de Francia

Este viernes 22 de mayo se vivió la definición de la Copa de Francia en donde se coronó campeón el Lens sobre el Niza por marcador de 3-1 y de la mano de Thauvin y Saint-Maximin sellando así una extraordinaria temporada para el equipo de los exjugadores de la Liga BBVA MX.

El Racing Club de Lens también había competido de tú a tú contra el Paris Saint Germain por la Ligue 1, pero en la recta final de la temporada 2025-26 no pudo mantener la inercia ganadora y terminó cediendo terreno para que el conjunto parisino nuevamente levantara el título de la Liga Francesa.

Sin embargo, en la Copa de Francia dominó la competencia ya aprovechó la sorpresiva eliminación del PSG a manos del París FC en el derby capitalino, para encaminarse a la conquista de torneo copero.

Su segundo lugar en la Ligue 1 les permitirá disputar la temporada 2026-27 de la UEFA Champions League.

Saint-Maximin, exjugador de América, celebra la conquista de la Copa de Francia|Stephanie Lecocq/REUTERS

El paso de Thauvin y Maximin en la Liga BBVA MX

Florian Thauvin llegó a México en el Apertura 2021 con etiqueta de campeón del mundo y con grandes expectativas esperando que el apoyo de André Pierre Gignac sirviera para su pronta adaptación e incluso debutó con gol.

Sin embargo, el francés nunca se pudo adaptar al futbol mexicano y su participación en la cancha se fue reduciendo hasta que finalmente abandonó el club en el Clausura 2023 sin concluir el torneo y prácticamente por la puerta de atrás.

Por su parte, Allan Saint-Maximin llegó al América para el Apertura 2025 y al igual que Thauvin, debutó con un gol, pero en 15 partidos solo pudo marcar tres anotaciones y finalmente abandonó la institución en enero de este año para marcharse al Lens luego de haber sufrido un episodio de racismo que denunció en redes sociales.

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