Los últimos dos partidos amistosos que le quedan a México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras vencer con autoridad la Selección Mexicana este viernes a su similar de Ghana por un marcador de 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre ha demostrado que la preparación física y táctica va por el camino correcto. Con anotaciones tempranas de Brian Gutiérrez y un remate certero de Guillermo Martínez en la segunda mitad, el conjunto azteca controló el encuentro de principio a fin, dejando buenas sensaciones en los aficionados.

México y Ghana regalan partidazo lleno de golazos y emociones

El cuerpo técnico sabe que el margen de error es mínimo y que la verdadera prueba de fuego está a la vuelta de la esquina. A la escuadra azteca le restan únicamente dos compromisos amistosos en el calendario para pulir los últimos detalles estratégicos y definir la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El cierre de la preparación de la selección Mexicana

El siguiente paso de México será el próximo sábado 30 de mayo a las 20:00 horas tiempo del centro de México, cuando el conjunto del Vasco se traslade a territorio estadounidense para medir fuerzas contra Australia en el emblemático Rose Bowl de Pasadena, California. Este duelo ante los "Socceroos" exigirá una alta demanda física y velocidad en las transiciones, un ensayo ideal para probar la resistencia defensiva del equipo.

Finalmente, la gira de preparación cerrará con el partido de despedida programado para el jueves 4 de junio a las 14:00 horas frente a Serbia. Este cotejo, que se disputará en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, servirá para que la afición mexicana arrope por última vez a sus jugadores en casa y para ajustar la contundencia ante un sinodal europeo de gran rigor táctico.

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¿Cuándo debuta México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Cabe recordar que México abrirá el Mundial ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio a las 13:00 horas, protagonizando el espectacular partido inaugural del torneo en la cancha del Estadio Ciudad de México. Sumar buenas actuaciones ante Australia y Serbia no solo brindará confianza, sino que dictará el ritmo con el que el combinado azteca buscará hacer valer la localía desde el primer minuto del torneo más importante del planeta.

