Dos LATINOS DESAFÍAN el poder del dinero en 2025 y están entre los futbolistas MEJOR PAGADOS del planeta

En un fútbol dominado por cifras astronómicas, contratos globales y marcas internacionales, 2025 dejó una postal poderosa: dos futbolistas latinos se mantienen entre los mejor pagados del planeta, confirmando que el talento de América Latina no solo brilla en la cancha, también manda en la economía del deporte.

El ranking anual de Forbes, que reúne a los diez futbolistas con mayores ingresos del mundo, vuelve a ser liderado por Cristiano Ronaldo, con 280 millones de dólares. Sin embargo, muy cerca de la cima aparece Lionel Messi, el argentino que continúa siendo un fenómeno global dentro y fuera del campo, mientras Vinícius Jr. representa la nueva generación latinoamericana que ya compite de tú a tú con las grandes leyendas.

Lionel Messi: el latino que convirtió su legado en un imperio global

A sus 38 años, Lionel Messi ocupa el segundo lugar del ranking con ingresos estimados en 130 millones de dólares. El capitán argentino no solo transformó al Inter Miami y a la MLS, sino que también redefinió el impacto comercial del fútbol en Estados Unidos.

Sus acuerdos con Adidas, Apple, Pepsi y Fanatics, sumados a su participación accionaria en proyectos ligados a la liga estadounidense, mantienen a Messi como el futbolista latino más influyente del planeta. Para la comunidad latina en Estados Unidos, su figura trasciende lo deportivo: es identidad, orgullo y conexión cultural.

Messi demuestra que la grandeza no tiene fecha de caducidad y que el fútbol latinoamericano sigue marcando el ritmo del negocio global.

Vinícius Jr.: la nueva cara del poder latino en el fútbol moderno

En el otro extremo generacional aparece Vinícius Jr., quien con apenas 25 años se ubicó en el sexto lugar del ranking, con ingresos cercanos a los 60 millones de dólares. El brasileño es hoy una de las principales figuras del Real Madrid y uno de los jugadores más atractivos para las marcas internacionales.

Su estilo explosivo, personalidad y protagonismo en partidos decisivos lo han convertido en un imán comercial. Patrocinios con Nike, Hugo Boss y Prada consolidan a Vinícius como el heredero natural del liderazgo latino en el fútbol mundial.

Mientras figuras emergentes europeas como Lamine Yamal irrumpen en el panorama global, el peso latino sigue recayendo en referentes consolidados como Lionel Messi y en estrellas en plena explosión como Vinícius Jr.

En 2025, el mensaje es claro: el fútbol latino no solo compite, también lidera y factura en la cima del deporte mundial.

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2025

1. Cristiano Ronaldo

280 millones de dólares

Club: Al Nassr

Edad: 40 años

Nacionalidad: Portugal

2. Lionel Messi

130 millones de dólares

Club: Inter Miami

Edad: 38 años

Nacionalidad: Argentina

3. Karim Benzema

104 millones de dólares

Club: Al Ittihad

Edad: 37 años

Nacionalidad: Francia

4. Kylian Mbappé

95 millones de dólares

Club: Real Madrid

Edad: 26 años

Nacionalidad: Francia

5. Erling Haaland

80 millones de dólares

Club: Manchester City

Edad: 25 años

Nacionalidad: Noruega

6. Vinícius Jr.

60 millones de dólares

Club: Real Madrid

Edad: 25 años

Nacionalidad: Brasil

7. Mohamed Salah

55 millones de dólares

Club: Liverpool

Edad: 33 años

Nacionalidad: Egipto

8. Sadio Mané

54 millones de dólares

Club: Al Nassr

Edad: 33 años

Nacionalidad: Senegal

9. Jude Bellingham

44 millones de dólares

Club: Real Madrid

Edad: 22 años

Nacionalidad: Inglaterra

10. Lamine Yamal

43 millones de dólares

Club: Barcelona

Edad: 18 años

Nacionalidad: España