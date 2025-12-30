Dos LATINOS DESAFÍAN el poder del dinero en 2025 y están entre los futbolistas MEJOR PAGADOS del planeta
En una lista que está dominada por grandes leyendas, dos latinos rompen el molde y se confirman que el referentes del fútbol que también habla en español
En un fútbol dominado por cifras astronómicas, contratos globales y marcas internacionales, 2025 dejó una postal poderosa: dos futbolistas latinos se mantienen entre los mejor pagados del planeta, confirmando que el talento de América Latina no solo brilla en la cancha, también manda en la economía del deporte.
El ranking anual de Forbes, que reúne a los diez futbolistas con mayores ingresos del mundo, vuelve a ser liderado por Cristiano Ronaldo, con 280 millones de dólares. Sin embargo, muy cerca de la cima aparece Lionel Messi, el argentino que continúa siendo un fenómeno global dentro y fuera del campo, mientras Vinícius Jr. representa la nueva generación latinoamericana que ya compite de tú a tú con las grandes leyendas.
Lionel Messi: el latino que convirtió su legado en un imperio global
A sus 38 años, Lionel Messi ocupa el segundo lugar del ranking con ingresos estimados en 130 millones de dólares. El capitán argentino no solo transformó al Inter Miami y a la MLS, sino que también redefinió el impacto comercial del fútbol en Estados Unidos.
Sus acuerdos con Adidas, Apple, Pepsi y Fanatics, sumados a su participación accionaria en proyectos ligados a la liga estadounidense, mantienen a Messi como el futbolista latino más influyente del planeta. Para la comunidad latina en Estados Unidos, su figura trasciende lo deportivo: es identidad, orgullo y conexión cultural.
Messi demuestra que la grandeza no tiene fecha de caducidad y que el fútbol latinoamericano sigue marcando el ritmo del negocio global.
Vinícius Jr.: la nueva cara del poder latino en el fútbol moderno
En el otro extremo generacional aparece Vinícius Jr., quien con apenas 25 años se ubicó en el sexto lugar del ranking, con ingresos cercanos a los 60 millones de dólares. El brasileño es hoy una de las principales figuras del Real Madrid y uno de los jugadores más atractivos para las marcas internacionales.
Su estilo explosivo, personalidad y protagonismo en partidos decisivos lo han convertido en un imán comercial. Patrocinios con Nike, Hugo Boss y Prada consolidan a Vinícius como el heredero natural del liderazgo latino en el fútbol mundial.
Mientras figuras emergentes europeas como Lamine Yamal irrumpen en el panorama global, el peso latino sigue recayendo en referentes consolidados como Lionel Messi y en estrellas en plena explosión como Vinícius Jr.
En 2025, el mensaje es claro: el fútbol latino no solo compite, también lidera y factura en la cima del deporte mundial.
Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2025
1. Cristiano Ronaldo
280 millones de dólares
Club: Al Nassr
Edad: 40 años
Nacionalidad: Portugal
2. Lionel Messi
130 millones de dólares
Club: Inter Miami
Edad: 38 años
Nacionalidad: Argentina
3. Karim Benzema
104 millones de dólares
Club: Al Ittihad
Edad: 37 años
Nacionalidad: Francia
4. Kylian Mbappé
95 millones de dólares
Club: Real Madrid
Edad: 26 años
Nacionalidad: Francia
5. Erling Haaland
80 millones de dólares
Club: Manchester City
Edad: 25 años
Nacionalidad: Noruega
6. Vinícius Jr.
60 millones de dólares
Club: Real Madrid
Edad: 25 años
Nacionalidad: Brasil
7. Mohamed Salah
55 millones de dólares
Club: Liverpool
Edad: 33 años
Nacionalidad: Egipto
8. Sadio Mané
54 millones de dólares
Club: Al Nassr
Edad: 33 años
Nacionalidad: Senegal
9. Jude Bellingham
44 millones de dólares
Club: Real Madrid
Edad: 22 años
Nacionalidad: Inglaterra
10. Lamine Yamal
43 millones de dólares
Club: Barcelona
Edad: 18 años
Nacionalidad: España