Drones todo el partido: la innovación tecnológica de uno de los estadios del Mundial 2026

A horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una de las ciudades anfitrionas presentó una innovación tecnológica que promete llamar la atención de miles de aficionados. Seattle utilizará un sistema especial de drones para mostrar en tiempo real los resultados de los encuentros que se disputen en la ciudad durante el torneo.

La iniciativa fue desarrollada por el Seattle Center en conjunto con diversas organizaciones locales y busca combinar tecnología, entretenimiento y futbol en una de las sedes estadounidenses de la competición. El marcador aéreo aparecerá sobre el cielo de Seattle durante las noches de partido y permitirá seguir el resultado de cada encuentro mediante formaciones luminosas creadas por drones.

La innovación tecnológica que tendrá Seattle durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, los drones mostrarán el marcador de los partidos junto a las banderas de las selecciones participantes, generando una imagen visible en distintos puntos de la ciudad y especialmente cerca de la icónica Space Needle, uno de los símbolos más reconocidos de Seattle.

La tecnología será utilizada en los seis encuentros que albergará la ciudad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, convirtiéndose en una de las experiencias más llamativas para los aficionados que visiten la sede estadounidense.

Los partidos programados en Seattle son:



Bélgica vs Egipto (15 de junio)

Estados Unidos vs Australia (19 de junio)

Bosnia y Herzegovina vs Qatar (24 de junio)

Egipto vs Irán (26 de junio)

Dieciseisavos de final (1 de julio)

Octavos de final (6 de julio)

Cada espectáculo de drones comenzará por la noche y mostrará el resultado actualizado del encuentro disputado ese día, iluminando parte del horizonte de la ciudad.

Seattle apuesta por la tecnología durante el torneo

Los responsables del proyecto explicaron que el objetivo es reflejar el carácter innovador de Seattle y ofrecer una experiencia diferente para quienes sigan la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Además de recibir miles de visitantes internacionales, la ciudad espera aprovechar el torneo para exhibir algunas de las tecnologías que forman parte de su identidad. Por ello, el marcador aéreo se convertirá en uno de los atractivos más curiosos durante las semanas de competencia.

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