El DT de Canadá compara la presión ante Sudáfrica con una noche de Champions League

La Selección de Canadá se prepara para afrontar uno de los compromisos más trascendentales de su historia futbolística contemporánea en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto norteamericano aseguró su boleto a la fase de eliminación directa tras firmar una intensa etapa inicial dentro del Grupo B junto a Qatar, Bosnia y Herzegovina y Suiza. Jesse Marsch, estratega del conjunto canadiense, palpitó el duelo de 16vos frente a Sudáfrica.

El duelo que ya es un hecho es Canadá vs Sudáfrica.|IA

El estratega de origen estadounidense analizó el entorno competitivo y las demandas anímicas que rodearán el partido de esta tarde frente al seleccionado de Sudáfrica y realizó una curiosa comparación: "Tenemos jugadores que han jugado las finales de la Champions League, que son situaciones parecidas. La atención, el escrutinio, marcar un gol en una semifinal (de Champions) es incluso todavía más potente que lo que vamos a hacer nosotros mañana, pero en general lo que intentamos hacer es presentar una infraestructura para que todos entendamos nuestro papel y empoderarnos entre todos".

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Durante la conferencia reglamentaria previa al encuentro, Marsch expresó como llegan sus dirigidos a este duelo tan importante de eliminación directa "Llegamos fortalecidos y en óptimas condiciones al partido. Sabemos que tenemos que estar en la mejor forma posible y nos hemos ido fortaleciendo más a medida que ha ido avanzando el torneo". Cabe destar que Canadá viene de perder en su última presentación de fase de grupos ante Suiza por 2 a 1, mientras que Sudáfrica llega a esta instancia tras ganarle a Corea del Sur y dejarlo afuera de la justa mundialista.

Por último, el estratega de Canadá, aseguró que para clasificar deberán corregir erorres de partidos anteriores "No fuimos lo suficientemente agresivos en nuestra forma de jugar, con o sin posesión de balón, y creo que lo tenemos que trabajar y lo haremos. Intentamos presentar una infraestructura donde todos entendamos nuestro papel y nos empoderamos. La clave es que estamos dispuestos a estar a la altura de todos los desafíos" culminó.