El DT de Ecuador renunció a la selección tras la derrota contra México... se va por “no cumplir”

El pase de México a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó secuelas en el combinado de Ecuador. Tras ser superado ampliamente por el combinado dirigido por Javier Aguirre, el estratega argentino Sebastián Beccacece renunció a su cargo de entrenador en la conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro.

"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial. Por eso, y por la responsabilidad que conllevó, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial y para Ecuador ya terminó. Al no cumplir lo que prometimos, ya he informado que no vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fuí feliz, construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria y me llevo ese cariño, ese respeto, esa admiración y esa entrega de este grupo de guerreros por la selección ecuatoriana de futbol" declaró Beccacece confirmando que se hará a un costado del cargo de entrenador de la Selección de Ecuador luego de la derrota frente a la Selección Mexicana.

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Luego de confirmar su salida del conjunto ecuatoriano, el director técnico argentino realizó un análisis del encuentro ante México. "El rival nos superó en la mitad de cancha, en el juego, no presionamos bien y nos fuimos muy atrás. Eso es responsabilidad mía y se lo dije a los futbolistas. La primera fase que hicimos fue extraordinaria. Para mí, merecíamos más de lo que obtuvimos, pero hoy perdimos bien".

Por último, Becaccece dejó en claro que no quería dejar su cargo: "Me hubiese gustado seguir un proceso más porque creo que lo que recibía por parte de los futbolistas, la directiva y la gente que trabaja en el día a día ameritaba que uno pudiera visualizar una continuidad. El camino y la aventura valieron la pena, más allá de este doloroso y triste final", cerró.