España y Argentina se enfrentarán en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, duelo que se disputará este domingo 19 de julio y será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes. Será un duelo de titanes, pero el que prendió la llama fue el DT de La Roja, pues ya lanzó una advertencia para el árbitro que pitará el encuentro.

Luis de la Fuente, quien impregnará su cara en la piel de uno de sus jugadores, lanzó un dardo envenenado al silbante eslovaco Slavko Vinčić, quien fue el designado para pitar el duelo más importante de la justa mundialista. Entre sus declaraciones, confesó que tiene "fe ciega" en los hombres que impartirán justicia el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York.

DT de España ya lanzó una advertencia para el árbitro que pitará en la final del Mundial 2026|Selección Española de Futbol

"El árbitro no puede actuar con permisividad y permitir que se exceda el reglamento y se supere esas líneas de la legalidad futbolística. Entonces, yo tengo fe ciega en los árbitros, pero también tengo fe ciega en que nosotros tenemos claramente qué tipo de partido tenemos que plantear", mencionó el entrenador español.

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El cuerpo arbitral para el partido entre Argentina y España

Slavko Vinčić es el árbitro que llevará las riendas del partido de la Gran Final entre Argentina y España. El eslovaco tiene amplia experiencia en duelos de alto calibre, tanto de Champions como de la Europa League. Hasta el momento, ha dirigido 3 duelos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: dos de fase de grupos y uno en la ronda de eliminación, en el juego de 16avos de final en el que México derrotó 2-0 a Ecuador.



Árbitro central: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente de reserva: Mohammad Al Kalaf (Jordania).

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Argentina vs. España, solo por Azteca Deportes

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. El duelo será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.