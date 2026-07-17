Este jugador de España prometió tatuarse la cara de su DT si ganan la final contra Argentina

Este domingo será la Gran Final entre España y Argentina, la cual será transmitida por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. La Roja quiere a toda costa ganar su segunda Copa Mundial de la FIFA™, por lo que un jugador ya prometió tatuarse la cara de su DT si llegan a superar a la albiceleste.

Marc Cucurella, quien recientemente fue fichado por el Real Madrid, es el jugador que prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente en caso de que salgan triunfadores este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York.

Marc Cucurella es el jugador que prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente.|Selección Española de Futbol

"Si ganamos el Mundial, me tatuaré la cara de Luis de la Fuente en el cuerpo", declaró el lateral izquierdo, quien ha sido uno de los baluartes de la selección española.

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Los jugadores que se unieron a la promesa de tatuarse a su DT

Después de que se diera a conocer que Cucurella se tatuará el rostro del entrenador Luis en caso de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, más de sus compañeros se unieron al reto, lo que significa que todo el plantel saldrá al terreno de juego a arrebatarle el bicampeonato a Argentina.

A la apuesta también le entraron sus compañeros Borja Iglesias, quien suena para el Club América, y Alex Baena, los cuales no dejarán abajo a Marc.

La apuesta cumplida de Marc tras salir campeón con España

No es la primera vez que el ahora jugador del Real Madrid lanza una apuesta de tal magnitud, pues en la Eurocopa de 2024 en la que España venció a Inglaterra, tuvo que teñirse el cabello de rojo, tal y como lo prometió.

Argentina vs. España, solo por Azteca Deportes

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. El duelo será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.