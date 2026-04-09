Este es hasta ahora el DT mejor pagado de la Liga BBVA MX: cuál equipo dirige

Mientras que mucho se habla del salario que tiene Gabriel Milito en Chivas en comparación con entrenadores anteriores, muchos aficionados del futbol se preguntan cuál es el DT mejor pagado en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. No siempre este tiene que ver necesariamente con el éxito del director técnico en cuestión, pero en este caso sí es así.

Resulta que mientras muchos comparan el salario de André Jardine con el de Antonio Mohamed, justamente el “Turco” es el DT mejor pagado de la Liga MX en este 2026, producto de su buen trabajo en Deportivo Toluca FC. Pues distintos reportes indican que su salario anual rondaría los 4 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 70 millones de pesos mexicanos.

El Turco Mohamed eligió al Toluca porque cree que puede ser campeón|Crédito: Mexsport

Cabe destacar que los salarios del futbol mexicano son estimados según distintas filtraciones, puesto que la Liga BBVA MX no hace oficial cuánto cobra cada director técnico ni cada futbolista en México. En la región el único país que suele hacerlo es Estados Unidos, mostrando los salarios de los jugadores de la Major League Soccer (MLS).

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El salario de Antonio Mohamed en Toluca y de los otros DT’s de la Liga BBVA MX

De acuerdo a la comparación que realizó el sitio La Gambeta México y distintas filtraciones que se fueron dando en esta temporada, los entrenadores más importantes de la Liga BBVA MX ganan los siguientes salarios:

Antonio Mohamed (Toluca): 4 millones de dólares (casi 70 millones de pesos mexicanos).

4 millones de dólares (casi 70 millones de pesos mexicanos). André Jardine (Club América): 1.7 millones de dólares (cerca de 30 millones de pesos).

1.7 millones de dólares (cerca de 30 millones de pesos). Gabriel Milito (Chivas de Guadalajara): 1.82 millones de dólares (casi 32 millones de pesos).

1.82 millones de dólares (casi 32 millones de pesos). Nicolás Larcamón (Cruz Azul): 2 millones de dólares (cerca de 35 millones de pesos).

2 millones de dólares (cerca de 35 millones de pesos). Efraín Juárez (Pumas UNAM): 1.7 millones de dólares (cerca de 30 millones de pesos).

1.7 millones de dólares (cerca de 30 millones de pesos). Guido Pizarro (Tigres de la UANL): 1 millón de dólares (cerca de 18 millones de pesos).

El argentino tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que aspira a ganar más títulos, tanto locales como internacionales.|Toluca FC

El entrenador mejor pagado de la Liga BBVA MX ya le dio muchas alegrías a los Diablos Rojos. Pues con el “Turco” Mohamed, Toluca ha ganado el bicampeonato del Clausura 2025 y el Apertura 2025, sumado al Campeón de Campeones de ese año.

