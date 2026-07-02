Es DT de una Selección de Concacaf en el Mundial 2026, pero dice que está 200% con Argentina
Es uno de los entrenadores más destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Mientras Argentina jugará con Cabo Verde, hay un entrenador de una selección de Concacaf que llamó la atención con sus declaraciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto terminó como líder de su grupo y también ganó su partido de 16avos de final.
Resulta que Estados Unidos se impuso contra Bosnia y Herzegovina y avanzó a Octavos de Final. Sin embargo, Mauricio Pochettino sorprendió a todos defendiendo sus raíces argentinas. Aunque reconoció sentirse cómodo dentro del proyecto estadounidense, el técnico aseguró que su identidad sigue firme. “Soy 200% argentino. No voy a mentir”, declaró.
DT de Concacaf, pero con sentimiento por Argentina
El entrenador explicó que disfruta formar parte del crecimiento de Estados Unidos y valoró el ambiente que se vive durante el torneo. “No voy a mentir: me siento argentino al 200%. Creo que cuando estás acá te sentís parte de algo más grande, de las cosas que estamos construyendo. Disfruto ser parte de este proyecto increíble”, sostuvo.
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El DT argentino hizo referencia a la canción “Take Me Home, Country Roads”, que suele sonar en los estadios. El técnico confesó: “Cuando empieza a sonar esa canción en el estadio es imposible no cantarla. Es imposible, porque es una canción increíble y muy emocionante”.
July 2, 2026
Mauricio Pochettino disfruta el proyecto en Estados Unidos
Pese a sus declaraciones sobre Argentina, el entrenador dejó claro que está comprometido con la selección estadounidense. Desde su llegada, Estados Unidos mostró crecimiento futbolístico y mayor estabilidad dentro del campo. El equipo norteamericano terminó invicto la fase de grupos y posteriormente eliminó a Bosnia en dieciseisavos de final.
Los números de Estados Unidos con Pochettino
Estados Unidos cerró la primera fase como líder del Grupo D y mantuvo una de las mejores defensas de su sector. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino también consiguió su pase a octavos después de imponerse 2-0 frente a Bosnia.
Más allá de los resultados positivos, el entrenador insistió en que su sentimiento no cambió. “Me encanta involucrarme y ser parte de la fiesta. Pero soy 200% argentino”, afirmó después de la victoria en el Mundial.
Los resultados de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026
- Jornada 1 — Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Jornada 2 — Estados Unidos 2-0 Australia
- Jornada 3 — Estados Unidos 2-3 Turquía
- 16avos de Final — Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina
- Octavos de Final — Estados Unidos vs. Bélgica - Estadio Seattle - Lunes, 6 de julio, 18:00.
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