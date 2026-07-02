Es DT de una Selección de Concacaf en el Mundial 2026, pero dice que está 200% con Argentina

Mientras Argentina jugará con Cabo Verde, hay un entrenador de una selección de Concacaf que llamó la atención con sus declaraciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto terminó como líder de su grupo y también ganó su partido de 16avos de final.

Resulta que Estados Unidos se impuso contra Bosnia y Herzegovina y avanzó a Octavos de Final. Sin embargo, Mauricio Pochettino sorprendió a todos defendiendo sus raíces argentinas. Aunque reconoció sentirse cómodo dentro del proyecto estadounidense, el técnico aseguró que su identidad sigue firme. “Soy 200% argentino. No voy a mentir”, declaró.

Mauricio Pochettino |Getty Images

DT de Concacaf, pero con sentimiento por Argentina

El entrenador explicó que disfruta formar parte del crecimiento de Estados Unidos y valoró el ambiente que se vive durante el torneo. “No voy a mentir: me siento argentino al 200%. Creo que cuando estás acá te sentís parte de algo más grande, de las cosas que estamos construyendo. Disfruto ser parte de este proyecto increíble”, sostuvo.

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El DT argentino hizo referencia a la canción “Take Me Home, Country Roads”, que suele sonar en los estadios. El técnico confesó: “Cuando empieza a sonar esa canción en el estadio es imposible no cantarla. Es imposible, porque es una canción increíble y muy emocionante”.

Mauricio Pochettino disfruta el proyecto en Estados Unidos

Pese a sus declaraciones sobre Argentina, el entrenador dejó claro que está comprometido con la selección estadounidense. Desde su llegada, Estados Unidos mostró crecimiento futbolístico y mayor estabilidad dentro del campo. El equipo norteamericano terminó invicto la fase de grupos y posteriormente eliminó a Bosnia en dieciseisavos de final.

Los números de Estados Unidos con Pochettino

Estados Unidos cerró la primera fase como líder del Grupo D y mantuvo una de las mejores defensas de su sector. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino también consiguió su pase a octavos después de imponerse 2-0 frente a Bosnia.

Más allá de los resultados positivos, el entrenador insistió en que su sentimiento no cambió. “Me encanta involucrarme y ser parte de la fiesta. Pero soy 200% argentino”, afirmó después de la victoria en el Mundial.

Los resultados de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026

Jornada 1 — Estados Unidos 4-1 Paraguay

Jornada 2 — Estados Unidos 2-0 Australia

Jornada 3 — Estados Unidos 2-3 Turquía

16avos de Final — Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

Octavos de Final — Estados Unidos vs. Bélgica - Estadio Seattle - Lunes, 6 de julio, 18:00.

Argentina quiere ganar sus 3 partidos de la fase de grupos.|AFA - Selección Argentina

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