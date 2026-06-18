El DT de Sudáfrica reprochó la expulsión contra México y comparó con una falta de Messi: "¿Cuál es la diferencia?”

A prácticamente una semana del juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la victoria de México sigue dando de qué hablar. Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, volvió a recordar la expulsión que recibió Themba Zwane y la comparó con una reciente jugada de Lionel Messi en su debut con Argentina.

El capitán de la ‘Albiceleste’ fue clave para el triunfo 3-0 sobre Argelia gracias a su triplete. Sin embargo, ciertos aficionados creen que debió ser expulsado a los 30 minutos del primer tiempo cuando intentó recuperar el balón mediante una presión alta que derivó en una dura patada contra el defensor central Aïssa Mandi.

Aïssa Mandi reclamó sobre una acción de Messi en el partido Argelia vs Argentina

Mientras Zwane recibió tres juegos de suspensión a raíz de la tarjeta roja que recibió ante México, Messi ni siquiera fue amonestado en la jugada polémica contra Argelia. Según la perspectiva del director técnico de Sudáfrica, ambas jugadas fueron muy similares, pero la decisión arbitral final fue completamente distinta.

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Hugo Broos apunta contra el arbitraje

“No quiero que expulsen a Messi, porque un jugador como él tiene que estar en el campo. Todos hemos visto lo fantástico que es, pero ¿cuál es la diferencia? La tarjeta roja para Zwane fue excesiva. Volví a ver la jugada y no creo que fuera penalti”, fue lo que expresó el entrenador de los Bafana Bafana durante la conferencia de prensa previo al duelo contra República Checa.

Según Hugo Broos, no existió el mismo criterio a la hora de evaluar y juzgar ambas jugadas. “Y cuando lo comparo con lo que pasó con Messi, desde luego no estoy de acuerdo. Creo que ni siquiera hubo revisión del VAR en la jugada de Messi, mientras que sí la hubo en la de Zwane”, sentenció el técnico del cuadro africano.

Themba Zwane se perderá toda la fase de grupos

La FIFA confirmó que el futbolista Zwane se perderá toda la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y recién podrá estar disponible para unos hipotéticos octavos de final. El centrocampista recibió tres partidos de suspensión, razón por la que el duelo contra México pudo haber su único y último encuentro en la justa veraniega.

A pesar de que los Bafana Bafana aún deben enfrentarse a República Checa y Corea del Sur, son el equipo menos favorito a avanzar de grupos. Como si fuese poco, en caso de alcanzar la hazaña, los africanos deberán superar la ronda de dieciseisavos de final para que Zwane pueda volver a jugar en el más grande escenario.