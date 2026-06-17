Por qué dicen que Messi repitió la misma historia que en Qatar 2022: las supuestas tarjetas rojas que no le marcaron

Lionel Messi firmó una actuación histórica frente a Argelia en el debut de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El argentino marcó un triplete que rompió todo tipo de récords y comenzó el torneo en plena forma pese a sus casi 39 años de edad. Sin embargo, ciertos aficionados coinciden en que el delantero de Inter Miami debió ser expulsado del encuentro a pocos minutos de haber marcado su primer gol en Kansas.

Corría el minuto 30 de partido cuando Messi presionó la salida de Argelia y allí fue cuando pisó el gemelo de la pierna derecha del futbolista Aissa Mandi, capitán de la escuadra africana. En las imágenes se ve un claro contacto grotesco que, para muchos, debió ser sancionado con tarjeta roja para el ‘10’ de la ‘Albiceleste’. El árbitro del encuentro no mostró ni siquiera la tarjeta amarilla, por lo que recordaron rápidamente la edición de Qatar 2022.

Las polémicas que envuelven a Messi desde Qatar 2022

1. La mano de Messi ante Países Bajos: ¿debió ser amarilla y luego roja?

Es la polémica más repetida. En el segundo tiempo del Argentina vs Países Bajos por Cuartos de Final, Messi cortó una jugada tocando la pelota con la mano de forma evidente. El reclamo fue que Mateu Lahoz no lo amonestó, pese a que muchos consideraron que correspondía amarilla.

🚨🇦🇷 History repeats itself! ✨🟥 pic.twitter.com/DT10EmRLk8 — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 17, 2026

El punto central de la polémica es que Messi sí fue amonestado más tarde, en el tiempo agregado. Por eso, quienes cuestionaron el arbitraje sostienen que, si recibía amarilla por aquella mano, la posterior tarjeta habría significado expulsión por doble amonestación.

2. El arbitraje de Mateu Lahoz y la sensación de “permisividad” con Messi

El partido entre Argentina y Países Bajos terminó con un récord disciplinario: 18 tarjetas amarillas y una roja. La única expulsión fue para el neerlandés Denzel Dumfries, ya después de la definición por penales.

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En ese contexto, la falta de amarilla a Messi por la mano quedó como uno de los ejemplos más citados de la noche. Incluso el propio Messi criticó a Lahoz tras el encuentro y pidió que FIFA revisara su designación, mientras otros jugadores también apuntaron contra el arbitraje.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina and Netherlands players react after the penalty shootout as Argentina progress to the semi finals and Netherlands are eliminated from the World Cup REUTERS/Paul Childs|PAUL CHILDS/REUTERS

3. El cruce con Van Gaal y Weghorst: polémica disciplinaria, pero no de roja directa

Otra polémica muy mencionada fue el festejo de Messi hacia el banco neerlandés, su gesto a Louis van Gaal y el famoso cruce con Wout Weghorst en zona mixta. Fue una controversia de comportamiento y tensión postpartido, pero no estuvo directamente ligada a una roja de reglamento.

Aun así, se menciona dentro del mismo paquete disciplinario porque ocurrió en el partido más caliente del Mundial para Argentina, con jugadores, suplentes y bancos involucrados en varios cruces.

¿Debió ser roja para Messi ante Argelia?

Las fotos y la cámara lenta dan a entender de que se trata de una clara tarjeta roja para el ‘10’ de Argentina. Sin embargo, la jugada debe analizarse a velocidad normal y entendiendo el contexto de la jugada. En el intento de quitarle el balón a Mandi, Messi termina pisándolo, pero rápidamente intenta retraer la pierna para no lastimar al adversario. En este contexto, la intensidad que consideró el árbitro fue entre media y baja, por lo que no fue una acción temeraria.

De todos modos, ‘Leo’ Messi pudo haber recibido la tarjeta amarilla por esa falta a destiempo. No obstante, el juez Szymon Marciniak ni siquiera lo amonestó. La tensión creció aún más al saber que el polaco fue el mismo árbitro que dirigió la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Pese a ello, la falta del argentino no merecía ser sancionada con expulsión, aunque sí pudo haber sido amonestado.