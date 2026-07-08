Así fue el día que Lionel Messi también se quejó de un arbitraje tras perder contra Brasil

Las polémicas arbitrales suelen generar debate en cada torneo internacional. En medio de las discusiones que han surgido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos aficionados recordaron las declaraciones que Lionel Messi realizó después de la semifinal de la Copa América 2019, cuando Argentina cayó 2-0 frente a Brasil y el capitán argentino criticó con dureza las decisiones arbitrales y el uso del VAR.

Días después de aquella derrota, Messi volvió a hablar tras el partido por el tercer lugar frente a Chile. El capitán argentino aseguró que la Selección no había sido tratada con justicia durante el torneo y dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo.

“Hay que ser muy llorón para creer que una competición está amañada”



Messi en 2019 tras perder 4 Copa América en 6 años: pic.twitter.com/lRyzlWC8QO — gam (@mbafraaude) July 8, 2026

Las declaraciones de Lionel Messi tras perder contra Brasil

Molesto por el arbitraje y por las jugadas que, a su juicio, debieron revisarse en el VAR durante la semifinal, Messi lanzó un mensaje que todavía genera repercusión. "No tenemos que ser parte de esta corrupción. No nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del show", expresó el capitán argentino tras la Copa América 2019.

Además, el entonces jugador del Barcelona fue más allá y dejó otra frase que causó una enorme polémica antes de la final entre Brasil y Perú. "Creo que no hay duda. Lamentablemente está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en la final y Perú pueda competir, pero lo veo difícil", afirmó Messi.

Unas palabras que siguen siendo recordadas

Las declaraciones provocaron una gran repercusión dentro del futbol sudamericano y generaron respuestas de distintos protagonistas. Incluso, la CONMEBOL abrió un expediente disciplinario contra Messi por sus críticas a la organización del torneo.

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Con el paso de los años, aquellas palabras de Lionel Messi sobre el arbitraje y el VAR continúan siendo recordadas cada vez que surge una polémica en una competencia internacional, especialmente cuando Argentina participa en instancias decisivas.

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