Se encontraron a Julián Quiñones en su vuelo de regreso tras la derrota de México y así lo trataron

La eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa generando repercusiones entre los fanáticos tras el cierre de su participación. El representativo nacional concluyó su camino en el certamen tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México y cada uno de los jugadores ya comenzó a retomar sus actividades habituales ya que fueron desafectados por la Federación Mexicana de Futbol. Uno de ellos fue Julián Quiñones.

|Crédito: Intsgram/@julianquinones33

Varios integrantes del plantel azteca comenzaron el retorno hacia sus respectivos destinos comerciales en vuelos de línea regular y un grupo de pasajeros mexicanos coincidió en la cabina de un avión con el atacante naturalizado Julián Quiñones. Los pasajeros identificaron la presencia del delantero del Al-Qadsiah mientras se acomodaba en su asiento designado para la travesía y en esta ocasión los pasajeros presentes optaron por brindarle aplausos, corearon su nombre y hasta le cantaron una canción en su honor. En las imágenes se lo observó contento a Quiñones y agradecido por los gestos de los fanáticos.

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La actuación de Julián Quiñones con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La gente que estuvo presente en el avión con el goleador reconoció las grandes actuaciones que tuvo Quiñones durante la justa mundialista. El colombiano naturalizado mexicano fue el jugador que más goles aportó al combinado nacional. El delantero abrió el marcador en el debut contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y allí inició un gran camino en el certamen.

Quiñones finalizó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siendo el goleador de México con cuatro goles, superando a Raúl Jiménez, que logró tres tantos. Con este número, Julián alcanzó a Chicharito Hernández como el jugador mexicano con más goles en mundiales y fue él quien terminó marcando el descuento ante Inglaterra cuando el partido iba 2-0. Sin duda, la actuación de Quiñones quedará en el recuerdo de todos los fanáticos mexicanos.