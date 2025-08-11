¡NO ES BROMA! Dueño del Necaxa hace marca histórica en la MLB

Justin Verlander alcanzó este domingo una marca histórica en las Grandes Ligas al registrar su ponche número 3,500 en la victoria con los San Francisco Giants, convirtiéndose en apenas el décimo lanzador en la historia de la MLB en llegar a esa cifra.

Te puede interesar: Tiene 33 años, llegó gratis a Atlético San Luis y ahora ya le mete miedo al Cruz Azul

El hito llegó durante el enfrentamiento contra los Washington Nationals, el tercer out que concretó Verlander en el inning (un golpe de foul que terminó en ponche) quedó registrado oficialmente como su strikeout número 3,500. La jugada fue captada por las cámaras y MLB publicó varios clips y ángulos especiales del momento.

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025

¿En qué equipos ha jugado Justin Verlander?

La trayectoria de Verlander, de más de dos décadas en las Grandes Ligas, ha estado marcada por la consistencia en la capacidad de ponchar rivales. Tras debutar con los Detroit Tigers y pasar por equipos como los Houston Astros antes de firmar con los Giants, Verlander suma una carrera con múltiples premios individuales y temporadas de dominio, entre ellas el haber superado previamente la barrera de los 3,000 ponches en 2019. Su llegada a los 3,500 K reafirma su estatus entre los lanzadores élite de la historia moderna del béisbol.

¿Cómo fue el ponche 3,500 en la carrera de Justin Verlander?

En términos numéricos y técnicos, el envío que selló la marca fue registrado como una four-seam fastball lanzada a 95.2 mph, según el reporte de Statcast que acompaña al video oficial del out. La precisión y la velocidad, aunadas a la experiencia, siguen siendo la receta de Verlander para sumar rivales ponchados a lo largo de una longeva carrera.

Medios especializados y agencias deportivas destacaron la relevancia del logro y situaron a Verlander, quien además es uno de los dueños de los Rayos del Necaxa, en un grupo muy reducido: apenas nueve lanzadores habían superado antes esa cifra, por lo que su incorporación al “club de los 3,500” es celebrada como un hito de una carrera con claros méritos para el Salón de la Fama.

Verlander, que sigue activo y contribuyendo a la rotación de los Giants, añadió con este ponche una página más a una hoja de servicio que ya es patrimonio del béisbol moderno, y que ante los ojos de muchos expertos lo consolida como uno de los mejores abridores de su generación.

Te puede interesar: Todos los líderes de la temporada 2025 de LMB: Carlos Sepúlveda campeón de bateo y Carl Edwards líder de efectividad