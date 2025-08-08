deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Todos los líderes de la temporada 2025 de LMB: Carlos Sepúlveda campeón de bateo y Carl Edwards líder de efectividad

Culminó la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol en su rol regular, en la que se definieron los equipos en playoffs y los peloteros con las mayores estadísticas.

líderes 2025 liga mexicana de beisbol
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Terminó la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol en su año del centenario, confirmándose a los 12 equipos que estarán en la postemporada que se enfrentarán desde este sábado 9 de agosto, además confirmándose los líderes de las principales estadísticas individuales.

Te podría interesar: Así quedaron definidos los playoffs de la LMB 2025

El rol regular de 93 juegos concluyó, y el último día de acciones definió el último boleto que estaba disponible, obteniéndolo con su barrida los Leones de Yucatán sobre los Tigres de Quintana Roo.

¿Cómo quedaron los cruces en la Zona Norte y Zona Sur en los Playoffs de LMB?

Zona Norte

  • Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco
  • Toros de Tijuana vs Algodoneros de Unión Laguna

  • Tecolotes de los Dos Laredos vs Acereros de Monclova

    Zona Sur

  • Diablos Rojos del México vs Leones de Yucatán
  • Guerreros de Oaxaca vs El Águila de Veracruz
  • Piratas de Campeche vs Pericos de Puebla

¿Cuándo y dónde arrancan los playoffs 2025 de la LMB?

Los playoffs 2025 de LMB, comenzarán este sábado 9 de agosto en los estadios de los equipos mejor ubicados al término de la postemporada.

Es decir, Sultanes, Toros y Tecolotes por el Norte abrirán en sus respectivos estadios. En el Sur, Diablos, Guerreros y Piratas, harán lo propio.

¿Quiénes terminaron de líderes en el bateo en la temporada 2025 de LMB?

Líderes de bateo

Líder de bateo: Carlos Sepúlveda .396 AVG

Líder de cuadrangulares: Aderlin Rodríguez 35 HR

Líder impulsadas: A. Cordero 100 RBi

Líder OBP: C. Sepúlveda .503

Líder SLG: Nick Torrres .730

Líder OPS: Nick Torres 1.155

Líder hits: H. Ramírez 142 H

Líder dobles: Robinson Canó 32 H

Líder triples: Alonso Gaitán 7 3B

Líder pasaportes: S. Pimentel 84

Líder carreras: H. Ramírez 90 R

Líder bases robadas: Allen Córdoba 48 SB

Pitcheo

Líder de efectividad: Carl Edwards 3.38 ERA

Líder ganados: Wilmer Ríos 10 V

Líder ponches: D. Miley 100 K

Líder de juegos iniciados: Faustino Carrera 19 GS

Líder juegos jugados: T. Kelley 54 G

Líder salvamentos: T. Anraku 22 SV

Líder innings: J. Guerra 105.2 IP

A LA DEFENSIVA

Juan Carlos Gamboa es el Campeón de Porcentaje de Fildeo como Short Stop (.993)

Carlos Pérez líder de porcentaje de fildeo de LMB como cátcher (.995)

Playoffs 2025 Liga Mexicana de Beisbol

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

TOP5HRUNMINIS2.jpg
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 31 de julio | LMB 2025
caliente vs somb.jpg
Home Run Azteca
Resumen Dorados de Chihuahua vs. Generales de Durango | 24 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 22 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 17 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen Acereros de Monclova vs. Sultanes de Monterrey | 15 de julio de 2025
Estadio Cruz Azul Piratas de Campeche
Home Run Azteca
Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen: Conspiradores de Querétaro vs Diablos Rojos del México | 8 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana en la Liga Mexicana de Beisbol 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista | Julión Álvarez, un fanático del beisbol
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen | Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán | Juego 2
×
×