Todos los líderes de la temporada 2025 de LMB: Carlos Sepúlveda campeón de bateo y Carl Edwards líder de efectividad
Culminó la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol en su rol regular, en la que se definieron los equipos en playoffs y los peloteros con las mayores estadísticas.
Terminó la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol en su año del centenario, confirmándose a los 12 equipos que estarán en la postemporada que se enfrentarán desde este sábado 9 de agosto, además confirmándose los líderes de las principales estadísticas individuales.
El rol regular de 93 juegos concluyó, y el último día de acciones definió el último boleto que estaba disponible, obteniéndolo con su barrida los Leones de Yucatán sobre los Tigres de Quintana Roo.
¿Cómo quedaron los cruces en la Zona Norte y Zona Sur en los Playoffs de LMB?
Zona Norte
- Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco
- Toros de Tijuana vs Algodoneros de Unión Laguna
Tecolotes de los Dos Laredos vs Acereros de Monclova
Zona Sur
-
Diablos Rojos del México vs Leones de Yucatán
- Guerreros de Oaxaca vs El Águila de Veracruz
- Piratas de Campeche vs Pericos de Puebla
¿Cuándo y dónde arrancan los playoffs 2025 de la LMB?
Los playoffs 2025 de LMB, comenzarán este sábado 9 de agosto en los estadios de los equipos mejor ubicados al término de la postemporada.
Es decir, Sultanes, Toros y Tecolotes por el Norte abrirán en sus respectivos estadios. En el Sur, Diablos, Guerreros y Piratas, harán lo propio.
¿Quiénes terminaron de líderes en el bateo en la temporada 2025 de LMB?
Líderes de bateo
Líder de bateo: Carlos Sepúlveda .396 AVG
Líder de cuadrangulares: Aderlin Rodríguez 35 HR
Líder impulsadas: A. Cordero 100 RBi
Líder OBP: C. Sepúlveda .503
Líder SLG: Nick Torrres .730
Líder OPS: Nick Torres 1.155
Líder hits: H. Ramírez 142 H
Líder dobles: Robinson Canó 32 H
Líder triples: Alonso Gaitán 7 3B
Líder pasaportes: S. Pimentel 84
Líder carreras: H. Ramírez 90 R
Líder bases robadas: Allen Córdoba 48 SB
Pitcheo
Líder de efectividad: Carl Edwards 3.38 ERA
Líder ganados: Wilmer Ríos 10 V
Líder ponches: D. Miley 100 K
Líder de juegos iniciados: Faustino Carrera 19 GS
Líder juegos jugados: T. Kelley 54 G
Líder salvamentos: T. Anraku 22 SV
Líder innings: J. Guerra 105.2 IP
A LA DEFENSIVA
Juan Carlos Gamboa es el Campeón de Porcentaje de Fildeo como Short Stop (.993)
Carlos Pérez líder de porcentaje de fildeo de LMB como cátcher (.995)