ÚLTIMA HORA: Crack de la Liga BBVA MX sale lesionado del Atlas vs Pumas y podría perderse lo que resta del Apertura 2026

Durante el juego de Atlas vs Pumas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, dos jugadores han tenido que salir de cambio durante el primer tiempo por diferentes lesiones. Uno de ellos, tuvo que salir en el carrito de las desgracias al no poder continuar en el terreno de juego y encendio las alarmas pues podría perderse lo que resta del campeonato.

El equipo que sufrió las dos lesiones fue el conjunto del Atlas, los rojinegros se vieron obligados a tener que hacer dos cambios durante el primer tiempo del encuentro.

El jugador que podría perderse lo que queda el Apertura 2026 tras salir lesionado en Atlas vs Pumas

El jugador que podría perderse de lo que queda del Apertura 2026 es Duk. El atacante salió de cambio al minuto 35 del primer tiempo, no pudo salir por cuenta propia por lo que ha encendido las alarmas en el equipo.

Duk salió entre lagrimas, al momento de su lesión se tocaba la rodilla izquierda y mostraba un intenso dolor con los gestos en su rostro.

DUK SALE FUERTEMENTE LESIONADO🚨🦊🏥 El atacante caboverdiano cayó en el área y rápidamente pidió las asistencias por un fuerte dolor pic.twitter.com/b7b2iRk9q3 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 19, 2026

Se espera que en las próximas horas, Atlas confirme la gravedad de la lesión del jugador pero algunos aficionados consideran que podría tratarse de alguna lesión de ligamentos que lo dejaría fuera todo el Apertura 2026.

Manuel Capasso fue el segundo lesionado del partido

Manuel Capasso también tuvo que dejar el terreno de juego por una lesión. Al minuto 44, dejó el campo luego de tirarse al sentir el dolor. La buena noticia para los aficionados es que sería una lesión muscular por lo que solo se perdería unas semanas.