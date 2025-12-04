¡Duro golpe para el Real Madrid! Pieza clave en el sistema de Xabi Alonso estará fuera por casi dos meses

El Real Madrid informó este jueves el alcance de la lesión de Trent Alexander-Arnold, quien abandonó el campo en el minuto 55 del partido ante el Athletic Club. La molestia inicial se definió tras las pruebas hechas en Valdebebas, donde los Servicios Médicos confirmaron una afectación muscular que lo aparta de la actividad durante el resto del año.

“Se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda.”

La duración equivale a dos meses, por lo que el jugador no reaparecerá hasta febrero de 2026 en el escenario más favorable. Su ausencia modifica la planificación del Real Madrid en un cierre de año marcado por partidos de alta demanda.

La estructura competitiva del equipo sufre la baja del lateral durante un tramo con compromisos acumulados. El futbolista queda fuera de las jornadas de diciembre y enero en LaLiga, además del cierre de la Fase de Liga de la Champions League, incluido el duelo frente al Manchester City. Tampoco asistirá a la Supercopa de España en Arabia, ni participará en las rondas programadas de la Copa del Rey.

Repercusiones en la defensa y ajustes de plantilla

La situación defensiva del Madrid se agrava con el estado físico de Dani Carvajal, quien continúa en proceso de recuperación de la lesión en la rodilla que sufrió en el Clásico pasado. El club tiene previsto su retorno para las primeras semanas de 2026, lo que incrementa la necesidad de alternativas inmediatas en la banda derecha. Fede Valverde aparece como la opción más estable para cubrir la posición.

Durante sus primeros meses en el Real Madrid, Alexander-Arnold aportó amplitud y conexiones útiles con el ataque mediante cambios de orientación y centros constantes, la afición se empezó a ilusionar con el nivel que el inglés demostró en la cancha antes de su lesión.

Perspectiva rumbo a 2026

El club blanco incorpora soluciones provisionales mientras espera los regresos previstos para comienzos del año. el regreso de Alexander-Arnold se proyecta para febrero y la de Carvajal para las primeras semanas de 2026. El cuerpo técnico revisa opciones como Lucas Vázquez, Fede Valverde y perfiles de apoyo interno como el de Raúl Ascencio para mantener la rotación en esta etapa.