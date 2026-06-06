Acertaron los últimos cuatro campeones: EA predice al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las predicciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han llegado desde las puertas de Electronic Arts. La empresa estadounidense es considerada como un referente para los amantes del futbol dentro del mundo de los videojuegos. Por lo que esta vez, en EA lanzaron su predicción sobre quién será la selección campeona del mundo en la presente edición.

Cabe mencionar que EA ha logrado acertar en los últimos cuatro campeonatos del mundo; España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar 2022. En ese sentido, la empresa predijo que la Selección de España sería la que levantará la copa en el 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente registra una etapa exitosa de cara a la justa mundialista. Ya que lograron levantar la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024. Por lo que buscarán cerrar un legado dorado con el trofeo más importante a nivel de selecciones.

El grupo de España en Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto español integra el Grupo H junto a los equipos nacionales de Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. Siendo su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 15 de junio ante Cabo Verde. Por lo que España buscará dejar una buena carta de presentación al aparecer como uno de los favoritos al título.

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Dentro del equipo destaca la presencia de estrellas consolidadas como Aymeric Laporte y Rodrigo Hernández. Así como jóvenes de calidad mundial como Lamine Yamal, Gavi y Pedri. Por lo que se espera que esta nueva generación dorada sea clave para levantar su segundo título del mundo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será gratis y en vivo por TV Azteca. No te pierdas los 32 partidos de la gran justa mundialista que tenemos para ti en las múltiples fases; desde la fase de grupos hasta la gran final. Así como todos los partidos que tendrá la Selección Mexicana dentro de la fase de grupo.