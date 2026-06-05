Arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026™: de qué países llegarán los turistas a la CDMX

Estamos a solo seis días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Ciudad de México se prepara para recibir una de las mayores movilizaciones de aficionados en su historia reciente. El Estadio Ciudad de México será escenario de cinco partidos del torneo, incluido el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio de 2026.

Por esta razón, la capital del país no solo tendrá actividad deportiva de primer nivel, sino también una importante llegada de turistas nacionales e internacionales. Aunque todavía no existe un desglose oficial público que confirme cuántos visitantes llegarán desde cada país, el calendario mundialista permite identificar cuáles serán las nacionalidades con mayor vínculo directo con los primeros partidos en la CDMX.

Mauricio Pochettino se prepara para su primera experiencia mundialista

De qué países llegarán turistas a la CDMX

Los primeros aficionados extranjeros que podrían llegar a la Ciudad de México estarán directamente relacionados con las selecciones que jugarán en la capital durante la Fase de Grupos. Resulta que en el Estadio Ciudad de México se disputarán los partidos México vs Sudáfrica, Uzbekistán vs Colombia y República Checa vs México.

TE PUEDE INTERESAR:



Con este panorama, los países con mayor presencia esperada por calendario son México, Sudáfrica, Uzbekistán, Colombia y República Checa. En el caso de México, la movilización será principalmente nacional, pero también se espera la llegada de aficionados mexicanos residentes en Estados Unidos y otros países.

No es menor que Colombia también tenga un partido en la CDMX. La afición cafetera suele tener una fuerte presencia en torneos internacionales y su duelo contra Uzbekistán podría convertirse en uno de los encuentros con mayor ambiente latinoamericano en la capital.

Estados Unidos, Canadá y Argentina, mercados clave para México

A esto se suma otro factor importante: los países que históricamente más turistas envían a México. Estados Unidos y Canadá se mantienen como los principales mercados internacionales para el país, mientras que Argentina, Colombia, Francia, España, Alemania, Chile y Brasil también aparecen entre las nacionalidades con fuerte presencia turística.

Por esta razón, la CDMX podría recibir visitantes que no necesariamente tengan a su selección jugando en la capital, pero que viajen para vivir el ambiente mundialista, asistir al Fan Fest, recorrer la ciudad o seguir otros partidos del torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

En estos momentos, la expectativa apunta a una mezcla de turistas: aficionados de las selecciones que jugarán en el Estadio Ciudad de México, visitantes habituales de los principales mercados emisores y seguidores que harán recorridos entre distintas sedes mundialistas.

El mediocampista de Haití aguarda por una resolución

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

