El boxeador que “pegaba más fuerte” que Mike Tyson, pero nunca ganó un título por esta razón

Una de las razones por las cuales Mike Tyson se convirtió en uno de los boxeadores más sobresalientes de todos los tiempos deriva de la increíble fuerza que entregaba en cada uno de sus golpes, mismos que hacían que sus rivales no soportaran el dolor a lo largo de los rounds.

canelo

Sin embargo, y pese a que Mike Tyson destacó por su potencia a lo largo de su carrera, la realidad es que distintos boxeadores consideran que hubo un atleta que pegaba más fuerte que el propio norteamericano. Por tal motivo, no está de más conocer la historia de Earnie Shavers.

Earnie Shavers, el boxeador que pegaba más fuerte que Mike Tyson

Nacido en Alabama el 31 de agosto de 1944, Earnie Shavers fue un boxeador que obtuvo un total de 74 triunfos, mismos de los cuales 68 fueron por la vía del cloroformo. La gran mayoría de estos, curiosamente, destacaron por la fuerza que presentaba en sus guantes.

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Earnie Shavers used to throw bombs 💣



Is there a bigger puncher in boxing history than this guy?? pic.twitter.com/nTQ07vQNSb — Vinny’s Corner (@VinnysCorner1) March 19, 2026

De hecho, el impacto y la fuerza que tenía fueron suficientes para ser reconocido por figuras como Muhammad Ali o el propio Larry Holmes, los cuales sintieron la potencia del norteamericano arriba del ring, misma que lo convirtieron en uno de los más importantes y sobresalientes de su época.

Lo curioso en su carrera como profesional es que, pese a ser uno de los más temidos, nunca pudo ganar un campeonato mundial. El “rival” de Mike Tyson tuvo la oportunidad de alcanzar la gloria en los años 1977 y 1979; sin embargo, cayó precisamente ante los antes mencionados, Ali y Holmes.

Así fue como Muhammad Ali lo reconoció

Earnie Shavers perdió la vida el 1 de septiembre del 2022 a los 78 años de edad; es decir, un día después de su cumpleaños. Pese a ello, siempre recordará la vez en que Muhammad Ali dijo lo siguiente: “Me golpeó tan fuerte que sacudió a mis parientes en África”.